Фиаско Зари, гол динамовца и разгром Фенербахче: результаты 5 тура Лиги конференций
Луганская Заря в поединке против бельгийского Гента потеряла шансы попасть в плей-офф Лиги конференций. Вашему вниманию итоги всех матчей 5-го тура ЛК.
В четверг, 30 ноября, состоялся пятый игровой день группового этапа Лиги конференций. Все результаты и обзоры матчей тура, узнайте на 24 Канале.
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Луганская Заря еще до поединка против Гента практически потеряла шансы пробиться в плей-офф Лиги конференций. Бельгийская команда отправила четыре мяча в сетку ворот Никиты Турбаевского. В то же время "мужики" смогли ответить лишь голом престижа, который забил Денис Нагнойный. В результате Заря уступила Генту со счетом 1:4 и превратила последний матч против исландского Брейдаблика в формальность.
Обидчик луганцев в двух предыдущих турах Маккаби Тель-Авив на выезде обыграл Брейдаблик (2:1) и получил вторую путевку в группе В в плей-офф ЛК.
Среди других результатов 5-го тура Лиги конференций следует выделить разгром турецкого Фенербахче. Издевательство над "желтыми канареями" устроил датский Норшеллан, забивший шесть голов. Таким образом, "Дикие тигры" наказали турецкий клуб за сотрудничество с российской компанией "Газпром", которая спонсирует войну против Украины.
В матче Айнтрахт – ПАОК голом отличился динамовец Томаш Кендзер, который на правах аренды выступает за греческий клуб. ПАОК на выезде победил команду из Франкфурта со счетом 2:1. Кстати, у греков также играет хорошо известный по выступлениям в Шахтере и Металлисте Тайсон. Однако в этом матче бразилец не отличился результативными действиями.
Группа А
- Олимпия Любляна – Лилль 0:2
- Клаксвик – Слован Братислава 1:2
Группа В
- Брейдаблик – Маккаби Тель-Авив 1:2
- Гент – Заря 4:1
Группа С
- Астана – Динамо Загреб 0:2
- Балкани – Виктория Пльзень 0:1
Группа D
- Буде-Глимт – Лугано 5:2
- Бешикташ – Брюгге 0:5
Группа Е
- АЗ Алкмар – Зринское 1:0
- Астон Вилла – Легия 2:1
Группа F
- Фиорентина – Генк 2:1
- Чукарочки – Ференцварош 1:2
Группа G
- ХИК – Абердин 2:2
- Айнтрахт – ПАОК 1:2
Группа Н
- Норшелланн – Фенербахче 6:1
- Спартак Трнава – Лудогорець 1:2