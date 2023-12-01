Фиаско Зари, гол динамовца и разгром Фенербахче: результаты 5 тура Лиги конференций

Луганская Заря в поединке против бельгийского Гента потеряла шансы попасть в плей-офф Лиги конференций. Вашему вниманию итоги всех матчей 5-го тура ЛК.

В четверг, 30 ноября, состоялся пятый игровой день группового этапа Лиги конференций. Все результаты и обзоры матчей тура, узнайте на 24 Канале.

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Луганская Заря еще до поединка против Гента практически потеряла шансы пробиться в плей-офф Лиги конференций. Бельгийская команда отправила четыре мяча в сетку ворот Никиты Турбаевского. В то же время "мужики" смогли ответить лишь голом престижа, который забил Денис Нагнойный. В результате Заря уступила Генту со счетом 1:4 и превратила последний матч против исландского Брейдаблика в формальность.

Обидчик луганцев в двух предыдущих турах Маккаби Тель-Авив на выезде обыграл Брейдаблик (2:1) и получил вторую путевку в группе В в плей-офф ЛК.

Среди других результатов 5-го тура Лиги конференций следует выделить разгром турецкого Фенербахче. Издевательство над "желтыми канареями" устроил датский Норшеллан, забивший шесть голов. Таким образом, "Дикие тигры" наказали турецкий клуб за сотрудничество с российской компанией "Газпром", которая спонсирует войну против Украины.

В матче Айнтрахт – ПАОК голом отличился динамовец Томаш Кендзер, который на правах аренды выступает за греческий клуб. ПАОК на выезде победил команду из Франкфурта со счетом 2:1. Кстати, у греков также играет хорошо известный по выступлениям в Шахтере и Металлисте Тайсон. Однако в этом матче бразилец не отличился результативными действиями.

Группа А

Олимпия Любляна – Лилль 0:2

Клаксвик – Слован Братислава 1:2

Группа В

Брейдаблик – Маккаби Тель-Авив 1:2

Гент – Заря 4:1

Группа С

Астана – Динамо Загреб 0:2

Балкани – Виктория Пльзень 0:1

Группа D

Буде-Глимт – Лугано 5:2

Бешикташ – Брюгге 0:5

Группа Е

АЗ Алкмар – Зринское 1:0

Астон Вилла – Легия 2:1

Группа F

Фиорентина – Генк 2:1

Чукарочки – Ференцварош 1:2

Группа G

ХИК – Абердин 2:2

Айнтрахт – ПАОК 1:2

Группа Н

Норшелланн – Фенербахче 6:1