29 ноября свои матчи в Лиге чемпионов сыграли команды из групп A, B, C и D.

Достойно внимания 10 из 16 команд уже известны: кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Открывать игровой день выпало двум матчам в 19:45. Первый – в Стамбуле, где Галатасарай принимал Манчестер Юнайтед. Между турецкими и английскими клубами существует своя история противостояния. Кроме того, в этом сезоне Галатасарай уже победил МЮ на Олд Траффорд. Так что "красные дьяволы" стремились взять реванш. И они были близки к тому, ведь на 18-й минуте выигрывали со счетом 0:2. Права потом Зиеш сократил отставание в счете. Но во втором тайме на 55-й минуте она снова была в два гола.

Но все тот Зиеш сначала снова отличился сам, а потом ассистировал на партнера.

Матч так и закончился вничью 3:3, а ситуация со второй командой, которая сможет выйти в плей-офф, лишь обостряется.

Галатасарай – Манчестер Юнайтед 3:3

Голы: Зиеш, 29, 62, Актюркоглу, 71 – Гарначо, 11, Фернандеш, 18, Мактоминей, 55

Севилья неудачно стартовала в этом сезоне Лиги чемпионов. Первые два матча команда свела к ничьей, а еще два матча (против Арсенала) – проиграла. В домашнем матче против ПСВ Севилья была близка первой победе. Но упустила ее. Хотя Рамос забил в первом тайме, а Эн Несири удвоил преимущество "нервионцев" в начале второго тайма. Но Окампос с разницей в три минуты дважды получил желтые карточки и оставил Севилью в меньшинстве. Этим и воспользовались игроки ПСВ, забив трижды.

Севилья выбывает из борьбы за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. И сохраняет призрачные шансы выйти в Лигу Европы

Севилья – ПСВ 2:3

Голы: Рамос, 24, Эн Несири, 47 – Сайбари, 68, Гудель, 81 (авт), Пепи, 90+2

Удаление: Окампос, 66 (Севилья)

Еще шесть матчей начнутся в 22:00.