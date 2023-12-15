Разгромная победа Зари и вторая молодость Джеко: результаты 6 тура Лиги конференций

В четверг, 14 декабря, прошли матчи 6-го тура групповой стадии Лиги конференций. Вашему вниманию результаты и обзоры всех поединков игрового дня.

В заключительном туре Лиги конференций определились все участники плей-офф, которые продолжат выступления весной, а также неудачники турнира. К сожалению, среди последних оказалась луганская Заря, пишет 24 Канал.

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Команда Юрия Коваля еще в прошлом туре юридически оформила вылет из еврокубков. Поэтому в поединке против исландского Брейдаблика луганчане боролись за рейтинговые очки, а также премиальные от УЕФА.

Футболисты Зари сумели напоследок громко хлопнуть дверью, разгромив Брейдаблик со счетом 4:0. Жаль, что украинскую команду "прорвало" только в последнем матче.

Интересно, что в параллельном матче Маккаби Тель-Авиви победил бельгийский Гент со счетом 3:1 и стал победителем группы В.

Среди других результатов следует выделить победу Фенербахче над словацким Спартаком Трнава (4:0). В составе "желтых канареек" дублем отличился ветеран Эдин Джеко. Напомним, что форвард является лидером сборной Боснии и Герцеговины – соперника сборной Украины в плей-офф отбора Евро-2024.

Группа А

Лилль – Клаксвик 3:0

Голы: Язиджи, 29 (пен), Гомес, 87, Жегрова, 90+6

Видеообзор матча Лилль – Клаксвик

Слован – Олимпия 1:2

Голы: Блэкман, 27 – Швайцер, 17, 58

Видеообзор матча Слован – Олимпия

Турнирная таблица группы A

М Команда И В Н П Голы О 1. Лилль 6 4 2 0 10:2 14 2. Слован 6 3 1 2 8:7 10 3. Олимпия 6 2 0 4 4:9 6 4. Клаксвик 6 1 1 4 5:9 4

Группа В

Заря – Брейдаблик 4:0

Голы: Герреро, 2, Муминович, 11 (автогол), Мичин, 19, Горбач, 76

Видеообзор матча Заря – Брейдаблик

Маккаби Тель-Авив – Гент 3:1

Голы: Каниховский, 9, Захави, 24, 61 – Де Сарт, 49

Видеообзор матча Маккаби Т.-А. – Гент

Турнирная таблица группы В

М Команда И В Н П Голы О 1. Маккаби Тель-Авив 6 5 0 1 14:9 15 2. Гент 6 4 1 1 16:7 13 3. Заря 6 2 1 3 10:11 7 4. Брейдаблик 6 0 0 6 5:18 0

Группа С

Виктория Пльзень – Астана 3:0

Голы: Влканова, 58, Москера, 67, 82

Видеообзор матча Виктория П – Астана

Динамо Загреб – Балкани 3:0

Голы: Перич, 69, Петкович, 72, 77

Видеообзор матча Динамо З – Балкани

Турнирная таблица группы C

М Команда И В Н П Голы О 1. Виктория Пльзень 6 6 0 0 9:1 18 2. Динамо Загреб 6 3 0 3 10:5 9 3. Астана 6 1 1 4 4:13 4 4. Балкани 6 1 1 4 3:7 4

Группа D

Брюгге – Буде-Глимт 3:1

Голы: Нуса, 26, Тьяго, 58, Мехеле, 89 – Пеллегрино, 57 (пен)

Видеообзор матча Брюгге – Буде-Глімт

Лугано – Бешикташ 0:2

Голы: Тосун, 36, Терзи, 88

Видеообзор матча Лугано – Бешикташ

Турнирная таблица группы D

М Команда И В Н П Голы О 1. Брюгге 6 5 1 0 15:3 16 2. Буде-Глимт 6 3 1 2 11:8 10 3. Бешикташ 6 1 1 4 7:14 4 4. Лугано 6 1 1 4 6:14 4

Группа E

Зрински – Астон Вилла 1:1

Голы: Малекинушич, 87 – Дзаньоло, 61

Видеообзор матча Зрински – Астон Вилла

Легия – АЗ Алкмар 2:0

Голы: Рибейро, 34, Крамер, 81

Видеообзор матча Легия – АЗ Алкмар

Турнирная таблица группы Е

М Команда И В Н П Голы О 1. Астон Вилла 6 4 1 1 12:7 13 2. Легия 6 4 0 2 10:6 12 3. АЗ Алкмар 6 2 0 4 7:12 6 4. Зринский 6 1 1 4 6:10 4

Группа F

Генк – Чукарочки 2:0

Голы: Хейнен, 21, Пейнтсил, 57

Видеообзор матча Генк – Чукарочки

Ференцварош – Фиорентина 1:1

Голы: Захариассен, 48 – Раньери, 73

Видеообзор матча Ференцварош – Фиорентина

Турнирная таблица группы F

М Команда И В Н П Голы О 1. Фиорентина 6 3 3 0 14:6 12 2. Ференцварош 6 2 4 0 9:6 10 3. Генк 6 2 3 1 8:5 9 4. Чукарочки 6 0 0 6 2:16 0

Группа G

ПАОК – ХИК 4:2

Голы: Оздоев, 37, Константелиас, 47, Тойвио, 53 (автогол), Мург, 85 – Радулович, 6, Хетемай, 90+2

Видеообзор матча ПАОК – ХИК

Абердин – Айнтрахт 2:0

Голы: Дук, 41, Шоклер, 74

Видеообзор матча Абердин – Айнтрахт

Турнирная таблица группы G

М Команда И В Н П Голы О 1. ПООК 6 5 1 0 16:10 16 2. Айнтрахт 6 3 0 3 11:7 9 3. Абердин 6 1 3 2 10:10 6 4. ХИК 6 0 2 4 7:17 2

Группа H

Лудогорец – Норшелланн 1:0

Гол: Пьотровски, 79

Видеообзор матча Лудогорец – Норшелланн

Фенербахче – Спартак Трнава 4:0

Голы: Кадиоглу, 36, Такач, 48, (автогол), Джеко, 59, 61

Видеообзор матча Фенербахче – Спартак

Турнирная таблица группы Н