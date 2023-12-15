В завершальному турі Ліги конференцій визначилися усі учасники плей-оф, які продовжать виступи навесні, а також невдахи турніру. На жаль, серед останніх опинилася луганська Зоря, пише 24 Канал.

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Команда Юрія Коваля ще в минулому турі юридично оформила виліт з єврокубків. Тож в поєдинку проти ісландського Брейдабліка луганці боролися за рейтингові очки, а також преміальні від УЄФА.

Футболісти Зорі зуміли наостанок гучно грюкнути дверима, розгромивши Брейдаблік з рахунком 4:0. Шкода, що українську команду "прорвало" лише в останньому матчі.

Цікаво, що в паралельному матчі Маккабі Тель-Авіві переміг бельгійський Гент з рахунком 3:1 та став переможцем групи В.

Серед інших результатів варто виокремити перемогу Фенербахче над словацьким Спартаком Трнава (4:0). У складі "жовтих канарок" дублем відзначився ветеран Едін Джеко. Нагадаємо, що форвард є лідером збірної Боснії і Герцеговини – суперника збірної України у плей-оф відбору Євро-2024.

Група А

Лілль – Клаксвік 3:0

Голи: Язіджі, 29 (пен), Гомес, 87, Жегрова, 90+6

Слован – Олімпія 1:2

Голи: Блекман, 27 – Швайцер, 17, 58

Турнірна таблиця групи A

М Команда І В Н П Голи О 1. Лілль 6 4 2 0 10:2 14 2. Слован 6 3 1 2 8:7 10 3. Олімпія 6 2 0 4 4:9 6 4. Клаксвік 6 1 1 4 5:9 4

Група В

Зоря – Брейдаблік 4:0

Голи: Герреро, 2, Мумінович, 11 (автогол), Мічин, 19, Горбач, 76

Відеоогляд матчу Зоря – Брейдаблік

Маккабі Тель-Авів – Гент 3:1

Голи: Каніховскі, 9, Захаві, 24, 61 – Де Сарт, 49

Відеоогляд матчу Маккабі Т.-А. – Гент

Турнірна таблиця групи В

М Команда І В Н П Голи О 1. Маккабі Тель-Авів 6 5 0 1 14:9 15 2. Гент 6 4 1 1 16:7 13 3. Зоря 6 2 1 3 10:11 7 4. Брейдаблік 6 0 0 6 5:18 0

Група С

Вікторія Пльзень – Астана 3:0

Голи: Влканова, 58, Москера, 67, 82

Динамо Загреб – Баллкані 3:0

Голи: Перич, 69, Петкович, 72, 77

Турнірна таблиця групи C

М Команда І В Н П Голи О 1. Вікторія Пльзень 6 6 0 0 9:1 18 2. Динамо Загреб 6 3 0 3 10:5 9 3. Астана 6 1 1 4 4:13 4 4. Баллкані 6 1 1 4 3:7 4

Група D

Брюгге – Буде-Глімт 3:1

Голи: Нуса, 26, Тьяго, 58, Мехеле, 89 – Пеллегріно, 57 (пен)

Відеоогляд матчу Брюгге – Буде-Глімт

Лугано – Бешикташ 0:2

Голи: Тосун, 36, Терзі, 88

Турнірна таблиця групи D

М Команда І В Н П Голи О 1. Брюгге 6 5 1 0 15:3 16 2. Буде-Глімт 6 3 1 2 11:8 10 3. Бешикташ 6 1 1 4 7:14 4 4. Лугано 6 1 1 4 6:14 4

Група E

Зріньскі – Астон Вілла 1:1

Голи: Малекінушич, 87 – Дзаньоло, 61

Відеоогляд матчу Зріньскі – Астон Вілла

Легія – АЗ Алкмар 2:0

Голи: Рібейро, 34, Крамер, 81

Відеоогляд матчу Легія – АЗ Алкмар

Турнірна таблиця групи Е

М Команда І В Н П Голи О 1. Астон Вілла 6 4 1 1 12:7 13 2. Легія 6 4 0 2 10:6 12 3. АЗ Алкмар 6 2 0 4 7:12 6 4. Зріньскі 6 1 1 4 6:10 4

Група F

Генк – Чукарічкі 2:0

Голи: Хейнен, 21, Пейнтсіл, 57

Відеоогляд матчу Генк – Чукарічкі

Ференцварош – Фіорентина 1:1

Голи: Захаріассен, 48 – Раньєрі, 73

Відеоогляд матчу Ференцварош – Фіорентина

Турнірна таблиця групи F

М Команда І В Н П Голи О 1. Фіорентина 6 3 3 0 14:6 12 2. Ференцварош 6 2 4 0 9:6 10 3. Генк 6 2 3 1 8:5 9 4. Чукарічкі 6 0 0 6 2:16 0

Група G

ПАОК – ХІК 4:2

Голи: Оздоєв, 37, Константеліас, 47, Тойвіо, 53 (автогол), Мург, 85 – Радулович, 6, Хетемай, 90+2

Відеоогляд матчу ПАОК – ХІК

Абердін – Айнтрахт 2:0

Голи: Дук, 41, Шоклер, 74

Відеоогляд матчу Абердін – Айнтрахт

Турнірна таблиця групи G

М Команда І В Н П Голи О 1. ПАОК 6 5 1 0 16:10 16 2. Айнтрахт 6 3 0 3 11:7 9 3. Абердін 6 1 3 2 10:10 6 4. ХІК 6 0 2 4 7:17 2

Група H

Лудогорець – Норшелланн 1:0

Гол: Пйотровскі, 79

Відеоогляд матчу Лудогорець – Норшелланн

Фенербахче – Спартак Трнава 4:0

Голи: Кадіоглу, 36, Такач, 48, (автогол), Джеко, 59, 61

Відеоогляд матчу Фенербахче – Спартак

Турнірна таблиця групи Н