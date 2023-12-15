В завершальному турі Ліги конференцій визначилися усі учасники плей-оф, які продовжать виступи навесні, а також невдахи турніру. На жаль, серед останніх опинилася луганська Зоря, пише 24 Канал.
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Команда Юрія Коваля ще в минулому турі юридично оформила виліт з єврокубків. Тож в поєдинку проти ісландського Брейдабліка луганці боролися за рейтингові очки, а також преміальні від УЄФА.
Футболісти Зорі зуміли наостанок гучно грюкнути дверима, розгромивши Брейдаблік з рахунком 4:0. Шкода, що українську команду "прорвало" лише в останньому матчі.
Цікаво, що в паралельному матчі Маккабі Тель-Авіві переміг бельгійський Гент з рахунком 3:1 та став переможцем групи В.
Серед інших результатів варто виокремити перемогу Фенербахче над словацьким Спартаком Трнава (4:0). У складі "жовтих канарок" дублем відзначився ветеран Едін Джеко. Нагадаємо, що форвард є лідером збірної Боснії і Герцеговини – суперника збірної України у плей-оф відбору Євро-2024.
Група А
Лілль – Клаксвік 3:0
Голи: Язіджі, 29 (пен), Гомес, 87, Жегрова, 90+6
Слован – Олімпія 1:2
Голи: Блекман, 27 – Швайцер, 17, 58
Турнірна таблиця групи A
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Голи
|О
|1.
|Лілль
|6
|4
|2
|0
|10:2
|14
|2.
|Слован
|6
|3
|1
|2
|8:7
|10
|3.
|Олімпія
|6
|2
|0
|4
|4:9
|6
|4.
|Клаксвік
|6
|1
|1
|4
|5:9
|4
Група В
Зоря – Брейдаблік 4:0
Голи: Герреро, 2, Мумінович, 11 (автогол), Мічин, 19, Горбач, 76
Відеоогляд матчу Зоря – Брейдаблік
Маккабі Тель-Авів – Гент 3:1
Голи: Каніховскі, 9, Захаві, 24, 61 – Де Сарт, 49
Відеоогляд матчу Маккабі Т.-А. – Гент
Турнірна таблиця групи В
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Голи
|О
|1.
|Маккабі Тель-Авів
|6
|5
|0
|1
|14:9
|15
|2.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16:7
|13
|3.
|Зоря
|6
|2
|1
|3
|10:11
|7
|4.
|Брейдаблік
|6
|0
|0
|6
|5:18
|0
Група С
Вікторія Пльзень – Астана 3:0
Голи: Влканова, 58, Москера, 67, 82
Динамо Загреб – Баллкані 3:0
Голи: Перич, 69, Петкович, 72, 77
Турнірна таблиця групи C
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Голи
|О
|1.
|Вікторія Пльзень
|6
|6
|0
|0
|9:1
|18
|2.
|Динамо Загреб
|6
|3
|0
|3
|10:5
|9
|3.
|Астана
|6
|1
|1
|4
|4:13
|4
|4.
|Баллкані
|6
|1
|1
|4
|3:7
|4
Група D
Брюгге – Буде-Глімт 3:1
Голи: Нуса, 26, Тьяго, 58, Мехеле, 89 – Пеллегріно, 57 (пен)
Відеоогляд матчу Брюгге – Буде-Глімт
Лугано – Бешикташ 0:2
Голи: Тосун, 36, Терзі, 88
Турнірна таблиця групи D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Голи
|О
|1.
|Брюгге
|6
|5
|1
|0
|15:3
|16
|2.
|Буде-Глімт
|6
|3
|1
|2
|11:8
|10
|3.
|Бешикташ
|6
|1
|1
|4
|7:14
|4
|4.
|Лугано
|6
|1
|1
|4
|6:14
|4
Група E
Зріньскі – Астон Вілла 1:1
Голи: Малекінушич, 87 – Дзаньоло, 61
Відеоогляд матчу Зріньскі – Астон Вілла
Легія – АЗ Алкмар 2:0
Голи: Рібейро, 34, Крамер, 81
Відеоогляд матчу Легія – АЗ Алкмар
Турнірна таблиця групи Е
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Голи
|О
|1.
|Астон Вілла
|6
|4
|1
|1
|12:7
|13
|2.
|Легія
|6
|4
|0
|2
|10:6
|12
|3.
|АЗ Алкмар
|6
|2
|0
|4
|7:12
|6
|4.
|Зріньскі
|6
|1
|1
|4
|6:10
|4
Група F
Генк – Чукарічкі 2:0
Голи: Хейнен, 21, Пейнтсіл, 57
Відеоогляд матчу Генк – Чукарічкі
Ференцварош – Фіорентина 1:1
Голи: Захаріассен, 48 – Раньєрі, 73
Відеоогляд матчу Ференцварош – Фіорентина
Турнірна таблиця групи F
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Голи
|О
|1.
|Фіорентина
|6
|3
|3
|0
|14:6
|12
|2.
|Ференцварош
|6
|2
|4
|0
|9:6
|10
|3.
|Генк
|6
|2
|3
|1
|8:5
|9
|4.
|Чукарічкі
|6
|0
|0
|6
|2:16
|0
Група G
ПАОК – ХІК 4:2
Голи: Оздоєв, 37, Константеліас, 47, Тойвіо, 53 (автогол), Мург, 85 – Радулович, 6, Хетемай, 90+2
Відеоогляд матчу ПАОК – ХІК
Абердін – Айнтрахт 2:0
Голи: Дук, 41, Шоклер, 74
Відеоогляд матчу Абердін – Айнтрахт
Турнірна таблиця групи G
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Голи
|О
|1.
|ПАОК
|6
|5
|1
|0
|16:10
|16
|2.
|Айнтрахт
|6
|3
|0
|3
|11:7
|9
|3.
|Абердін
|6
|1
|3
|2
|10:10
|6
|4.
|ХІК
|6
|0
|2
|4
|7:17
|2
Група H
Лудогорець – Норшелланн 1:0
Гол: Пйотровскі, 79
Відеоогляд матчу Лудогорець – Норшелланн
Фенербахче – Спартак Трнава 4:0
Голи: Кадіоглу, 36, Такач, 48, (автогол), Джеко, 59, 61
Відеоогляд матчу Фенербахче – Спартак
Турнірна таблиця групи Н
|М
|Команди
|І
|В
|Н
|П
|Голи
|О
|1.
|Фенербахче
|6
|4
|0
|2
|13:11
|12
|2.
|Лудогорець
|6
|4
|0
|2
|11:11
|12
|3.
|Норшелланн
|6
|3
|1
|2
|17:7
|10
|4.
|Спартак Трнава
|6
|0
|1
|5
|3:15
|1