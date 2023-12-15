В заключительном туре Лиги конференций определились все участники плей-офф, которые продолжат выступления весной, а также неудачники турнира. К сожалению, среди последних оказалась луганская Заря, пишет 24 Канал.
Читайте также Шахтер в битве за плей-офф и развязка в "группе смерти": все результаты матчей ЛЧ за 13 декабря
Команда Юрия Коваля еще в прошлом туре юридически оформила вылет из еврокубков. Поэтому в поединке против исландского Брейдаблика луганчане боролись за рейтинговые очки, а также премиальные от УЕФА.
Футболисты Зари сумели напоследок громко хлопнуть дверью, разгромив Брейдаблик со счетом 4:0. Жаль, что украинскую команду "прорвало" только в последнем матче.
Интересно, что в параллельном матче Маккаби Тель-Авиви победил бельгийский Гент со счетом 3:1 и стал победителем группы В.
Среди других результатов следует выделить победу Фенербахче над словацким Спартаком Трнава (4:0). В составе "желтых канареек" дублем отличился ветеран Эдин Джеко. Напомним, что форвард является лидером сборной Боснии и Герцеговины – соперника сборной Украины в плей-офф отбора Евро-2024.
Группа А
Лилль – Клаксвик 3:0
Голы: Язиджи, 29 (пен), Гомес, 87, Жегрова, 90+6
Видеообзор матча Лилль – Клаксвик
Слован – Олимпия 1:2
Голы: Блэкман, 27 – Швайцер, 17, 58
Видеообзор матча Слован – Олимпия
Турнирная таблица группы A
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Голы
|О
|1.
|Лилль
|6
|4
|2
|0
|10:2
|14
|2.
|Слован
|6
|3
|1
|2
|8:7
|10
|3.
|Олимпия
|6
|2
|0
|4
|4:9
|6
|4.
|Клаксвик
|6
|1
|1
|4
|5:9
|4
Группа В
Заря – Брейдаблик 4:0
Голы: Герреро, 2, Муминович, 11 (автогол), Мичин, 19, Горбач, 76
Видеообзор матча Заря – Брейдаблик
Маккаби Тель-Авив – Гент 3:1
Голы: Каниховский, 9, Захави, 24, 61 – Де Сарт, 49
Видеообзор матча Маккаби Т.-А. – Гент
Турнирная таблица группы В
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Голы
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|6
|5
|0
|1
|14:9
|15
|2.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16:7
|13
|3.
|Заря
|6
|2
|1
|3
|10:11
|7
|4.
|Брейдаблик
|6
|0
|0
|6
|5:18
|0
Группа С
Виктория Пльзень – Астана 3:0
Голы: Влканова, 58, Москера, 67, 82
Видеообзор матча Виктория П – Астана
Динамо Загреб – Балкани 3:0
Голы: Перич, 69, Петкович, 72, 77
Видеообзор матча Динамо З – Балкани
Турнирная таблица группы C
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Голы
|О
|1.
|Виктория Пльзень
|6
|6
|0
|0
|9:1
|18
|2.
|Динамо Загреб
|6
|3
|0
|3
|10:5
|9
|3.
|Астана
|6
|1
|1
|4
|4:13
|4
|4.
|Балкани
|6
|1
|1
|4
|3:7
|4
Группа D
Брюгге – Буде-Глимт 3:1
Голы: Нуса, 26, Тьяго, 58, Мехеле, 89 – Пеллегрино, 57 (пен)
Видеообзор матча Брюгге – Буде-Глімт
Лугано – Бешикташ 0:2
Голы: Тосун, 36, Терзи, 88
Видеообзор матча Лугано – Бешикташ
Турнирная таблица группы D
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Голы
|О
|1.
|Брюгге
|6
|5
|1
|0
|15:3
|16
|2.
|Буде-Глимт
|6
|3
|1
|2
|11:8
|10
|3.
|Бешикташ
|6
|1
|1
|4
|7:14
|4
|4.
|Лугано
|6
|1
|1
|4
|6:14
|4
Группа E
Зрински – Астон Вилла 1:1
Голы: Малекинушич, 87 – Дзаньоло, 61
Видеообзор матча Зрински – Астон Вилла
Легия – АЗ Алкмар 2:0
Голы: Рибейро, 34, Крамер, 81
Видеообзор матча Легия – АЗ Алкмар
Турнирная таблица группы Е
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Голы
|О
|1.
|Астон Вилла
|6
|4
|1
|1
|12:7
|13
|2.
|Легия
|6
|4
|0
|2
|10:6
|12
|3.
|АЗ Алкмар
|6
|2
|0
|4
|7:12
|6
|4.
|Зринский
|6
|1
|1
|4
|6:10
|4
Группа F
Генк – Чукарочки 2:0
Голы: Хейнен, 21, Пейнтсил, 57
Видеообзор матча Генк – Чукарочки
Ференцварош – Фиорентина 1:1
Голы: Захариассен, 48 – Раньери, 73
Видеообзор матча Ференцварош – Фиорентина
Турнирная таблица группы F
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Голы
|О
|1.
|Фиорентина
|6
|3
|3
|0
|14:6
|12
|2.
|Ференцварош
|6
|2
|4
|0
|9:6
|10
|3.
|Генк
|6
|2
|3
|1
|8:5
|9
|4.
|Чукарочки
|6
|0
|0
|6
|2:16
|0
Группа G
ПАОК – ХИК 4:2
Голы: Оздоев, 37, Константелиас, 47, Тойвио, 53 (автогол), Мург, 85 – Радулович, 6, Хетемай, 90+2
Видеообзор матча ПАОК – ХИК
Абердин – Айнтрахт 2:0
Голы: Дук, 41, Шоклер, 74
Видеообзор матча Абердин – Айнтрахт
Турнирная таблица группы G
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Голы
|О
|1.
|ПООК
|6
|5
|1
|0
|16:10
|16
|2.
|Айнтрахт
|6
|3
|0
|3
|11:7
|9
|3.
|Абердин
|6
|1
|3
|2
|10:10
|6
|4.
|ХИК
|6
|0
|2
|4
|7:17
|2
Группа H
Лудогорец – Норшелланн 1:0
Гол: Пьотровски, 79
Видеообзор матча Лудогорец – Норшелланн
Фенербахче – Спартак Трнава 4:0
Голы: Кадиоглу, 36, Такач, 48, (автогол), Джеко, 59, 61
Видеообзор матча Фенербахче – Спартак
Турнирная таблица группы Н
|М
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|Голы
|О
|1.
|Фенербахче
|6
|4
|0
|2
|13:11
|12
|2.
|Лудогорец
|6
|4
|0
|2
|11:11
|12
|3.
|Норшелланн
|6
|3
|1
|2
|17:7
|10
|4.
|Спартак Трново
|6
|0
|1
|5
|3:15
|1