Новый сезон в АПЛ стартовал еще в пятницу, 16 августа, когда Манчестер Юнайтед благодаря голу Зиркзе победил Фулхэм (1:0). В субботу состоялись еще шесть матчей, в том чили с участием Арсенала, Эвертона и Борнмута, пишет 24 Канал.

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Арсенал – Вулверхэмптон 2:0

Голы: Гаверц, 25, Сака, 74

Перед началом сезона было много слухов относительно дальнейшей судьбы Александра Зинченко. Украинца продавали в другие клубы и не видели перспектив в составе "канониров". Матч 1-го тура АПЛ опроверг все домыслы.

Украинский легионер вышел в стартовом составе Арсенала и отыграл 69 минут. За это время "канониры" забили первый гол в ворота "волков". Результативный удар в активе Гаверца.

В отсутствие украинца Арсенал удвоил преимущество. Гол после индивидуальных действий забил Букайо Сака.

Украинский защитник на уровне провел поединок. Портал WhoScored оценил игру Зинченко в 7 баллов.

Видеообзор матча Арсенал – Вулверхэмптон

Эвертон – Брайтон 0:3

Голы: Митома, 26, Уэлбек, 56, Адингра, 87

Настоящим ужасом для команды Виталия Миколенко стал поединок против Брайтона. "Ириски" еще в середине первого тайма пропустили гол от Митомы. На старте второй половины игры Уэлбек увеличил преимущество "чаек".

На 66-й минуте матча арбитр удалил с поля игрока Эвертона Янга, усложнив задачу. В конце встречи Адингра довел счет до разгромного.

Виталий Миколенко отыграл полный матч за свою команду. Это была не лучшая игра в исполнении футболиста. WhoScored оценил игру левого защитника в 5,8 балла.

Видеообзор матча Эвертон – Брайтон

Ноттингем Форест – Борнмут 1:1

Голы: Вуд, 23 – Семеньо, 86

Команда Ильи Забарного была в шаге от поражения. На 23-й минуте первого тайма Крис Вуд удачно сыграл на добивании.

"Вишни" спаслись за три минуты до завершения основного времени. Семеньо стал автором курьезного гола. После фланговой передачи защитник "лесников" выбил мяч прямо на форварда Борнмута. Тому ничего не оставалось, как отправить мяч в пустые ворота.

Забарный отыграл весь поединок и заслужил от WhoScored среднюю оценку – 6,7 балла.

Видеообзор матча Ноттингем Форест – Борнмут

Первый тур АПЛ будет иметь продолжение в воскресенье. 18 августа Челси Михаила Мудрика сыграет с действующим чемпионом Манчестер Сити, а Брентфорд Егора Ярмолюка встретится с Кристал Пэлас.