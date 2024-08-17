Новий сезон в АПЛ стартував ще у п'ятницю, 16 серпня, коли Манчестер Юнайтед завдяки голу Зіркзе переміг Фулгем (1:0). У суботу відбулися ще шість матчів, в тому чилі за участю Арсеналу, Евертона та Борнмута, пише 24 Канал.

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Арсенал – Вулвергемптон 2:0

Голи: Гаверц, 25, Сака, 74

Перед початком сезону було багато чуток стосовно подальшої долі Олександра Зінченка. Українця продавали в інші клуби та не бачили перспектив у складі "канонірів". Матч 1-го туру АПЛ спростував усі домисли.

Український легіонер вийшов у стартовому складі Арсеналу та відіграв 69 хвилин. За цей час "каноніри" забили перший гол у ворота "вовків". Результативний удар в активі Гаверца.

За відсутності українця Арсенал подвоїв перевагу. Гол після індивідуальних дій забив Букайо Сака.

Український захисник на рівні провів поєдинок. Портал WhoScored оцінив гру Зінченка у 7 балів.

Відеоогляд матчу Арсенал – Вулвергемптон

Евертон – Брайтон 0:3

Голи: Мітома, 26, Велбек, 56, Адінгра, 87

Справжнім жахом для команди Віталія Миколенка став поєдинок проти Брайтона. "Іриски" ще в середині першого тайму пропустили гол від Мітоми. На старті другої половини гри Велбек збільшив перевагу "чайок".

На 66-й хвилині матчу арбітр вилучив з поля гравця Евертона Янга, ускладнивши завдання. Наприкінці зустрічі Адінгра довів рахунок до розгромного.

Віталій Миколенко відіграв повний матч за свою команду. Це була не найкраща гра у виконанні футболіста. WhoScored оцінив гру лівого захисника у 5,8 бала.

Відеоогляд матчу Евертон – Брайтон

Ноттінгем Форест – Борнмут 1:1

Голи: Вуд, 23 – Семеньйо, 86

Команда Іллі Забарного була за крок від поразки. На 23-й хвилині першого тайму Кріс Вуд вдало зіграв на добиванні.

"Вишні" врятувалися за три хвилини до завершення основного часу. Семеньйо став автором курйозного голу. Після флангової передачі захисник "лісників" вибив м'яч прямо на форварда Борнмута. Тому нічого не залишалися, як відправити м'яч у порожні ворота.

Забарний відіграв весь поєдинок та заслужив від WhoScored середню оцінку – 6,7 бала.

Відеоогляд матчу Ноттінгем Форест – Борнмут

Перший тур АПЛ матиме продовження в неділю. 18 серпня Челсі Михайла Мудрика зіграє з чинним чемпіоном Манчестер Сіті, а Брентфорд Єгора Ярмолюка зустрінеться з Крістал Пелас.