Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:0

Гол: Зиркзе, 87

"Красные дьяволы" провели активно трансферную кампанию, которая до сих пор продолжается. Они подписали четырех звездных новичков и трое из них появились на поле "Олд Траффорд" уже в первом туре, пишет 24 Канал.

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Манчестер Юнайтед вырвал победу в конце матча

В стартовом составе нашлось место для Мазрауи, который за несколько дней до матча присоединился к команде. Зиркзе же и Де Лигт остались на скамейке запасных, однако вышли на замену во втором тайме.

Старт поединка выдался довольно слабым от обеих команд, после чего гости организовали несколько быстрых атак. Самыми яркими моментами в начале игры стали проход по флангу Адамы Траоре и дальний удар от Кенни Тете.

Однако ближе к середине первого тайма хозяева перехватили инициативу и имели два хороших шанса забить гол после ошибок на своей половине поля со стороны "дачников". Оба шанса были у Бруну Фернандеша, который начал игру на позиции центрального форварда, но в обоих случаях Фулхэм спасал Бернд Лено.

Вторая половина встреча началась по схожему сценарию с первой, где зрители вновь стали свидетелями активности от команды да Силвы, которая при этом не трансформировалась в опасные моменты. Манчестер Юнайтед отвечал контратаками, которые выглядели достаточно остро и одна из них имела все шансы закончиться взятием ворот, однако Мейсон Маунт не смог переиграть вратаря Фулхэма.

На 60-й минуте на поле появился еще один новичок "красных дьяволов" Джошуа Зиркзе, который вышел на привычную для него позицию центрального нападающего, а Бруну Фернандеш опустился на позицию десятки. Именно появление нидерландца стало ключевым в этой игре.

В конце матча начались настоящие качели с игрой без центра поля. Судьбу поединка решил единственный гол и его в свой актив записал именно новичок МЮ Зиркзе.

Сначала Бруну Фернандеш красиво развернулся на фланге и продолжил атаку передачей на нидерландца, а тот отпасовал на фланг и побежал замыкать потенциальную подачу. Она пошла именно в ту зону, куда и ожидал Джошуа, и форвард в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

Уже в компенсированное время хозяева могли удвоить преимущество, но Гарначо не смог забить уже фактически в пустые ворота после передачи Рэшфорда.

Смотрите видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Фулхэм

Интересно. Этот результат позволил Манчестер Юнайтед удерживать пальму первенства по количеству побед в первых турах АПЛ. У "красных дьяволов" таких уже 22, а у ближайшего преследователя Челси – 20.

Отметим, что во втором туре Манчестер Юнайтед на выезде встретится с Брайтоном, а Фулхэм дома будет принимать Лестер. Оба матча состоятся 24 августа.