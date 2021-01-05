Примерная игра Михайлюка не спасла Детройт, Лень не помог Торонто: результаты НБА
В регулярном чемпионате НБА состоялись очередные баскетбольные поединки. В понедельник, 5 января, на паркете побывали и представители Украины.
Торонто – Бостон 114:126 (32:23, 14:38, 35:39, 33:26)
Торонто Алексея Леня уступило Бостону, пишет 24 канал. Рэпторс смогли выиграть первую четверть, но были разгромлены в другой.
К слову Фантастическая результативность Михайлюка не принесла победу Детройту в НБА
На большой перерыв Селтикс ушли с преимуществом в 15 очков. В дальнейшем Бостон держал Торонто на комфортном расстоянии и в итоге довел матч до победы.
Украинец Лень за почти 9 минут на площадке сделал 2 подбора и отдал одну передачу.
Торонто – Бостон видеообзор
Милуоки – Детройт 125:115 (33:26, 34:30, 30:24, 28:35)
В то же время Детройт Святослава Михайлюка проиграл Милуоки. Со старта матча Бакс взяли игру под свой контроль и начали наращивать преимущество.
Команды ушли отдыхать на большой перерыв с преимуществом хозяев в 11 очков. Во второй половине игры ситуация на паркете не изменилась. Игроки Милуоки доминировали и уверенно победили.
Украинец Михайлюк заработал 13 очков, сделал по 3 подбора и передачи за почти 30 минут на паркете.
Милуоки – Детройт видеообзор
Команды обоих украинцев в сезоне-2020/2021 выиграли всего по одному матчу и являются аутсайдерами в турнирной таблице.
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