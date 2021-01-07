У середу, 6 січня, в рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися одинадцять матчів. На паркет вийшли й команди українських баскетболістів.

Фінікс – Торонто 123: 115 (22:25 36:29, 38:33, 27:28)

Дивіться також Зразкова гра Михайлюка не врятувала Детройт, Лень не допоміг Торонто: результати НБА

Команда Олексія Леня знову зазнала поразки, пише 24 канал. Торонто на виїзді поступилося Фініксу.

Лень і компанія трималися на рівних з Фініксом, однак запас, який Санс забезпечили собі після середини матчу, відіграти не змогли.

Українець Лень набрав усього одне очко і зробив одне підбирання за 11:39 хвилин на паркеті.

Фінікс – Торонто відеоогляд

Мілуокі – Детройт 130:115 (44:33, 38:23, 26:26, 22:33)

Непереливки минулої ночі було ще одній команді українського баскетболіста. Мілуокі вдома обіграв Детройт Святослава Михайлюка.

Команди провели надзвичайно результативну гру, в якій Бакс виявилися сильнішими.

Михайлюк набрав за Пістонс 8 очок, зробив 2 підбирання та 4 передачі за 13:31 хвилинний на майданчику.