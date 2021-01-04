В воскресенье, 3 января, Детройт померился силами с Бостоном. Гости взяли реванш у соперника за поражение в первой встрече.

Три из четырех четвертей остались за Детройтом, за который выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк – 33: 31, 31: 30 и 32: 31 соответственно. Только вторая была за гостями – 24:30. Но она стала ключевой во встрече, пишет 24 канал.

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Результативный матч Михайлюка

Защитник Михайлюк провел на паркете 14 минут и 44 секунды, за это время украинец набрал 15 очков (2-2 двухочковые, 3-6 трехочковые, 2-2 штрафные) и сделал одну передачу и два подбора. Этот матч стал самым результативным для баскетболиста из Украины в этом сезоне. Также Святослав стал вторым в своей команде во встрече по результативности.

В итоге – 120:122 победа и реванш от Бостона. В первом поединке Детройт праздновал победу со счетом 96:93.

Это поражение стало 5-м для команды украинца в 6-ти матчах. Сейчас Детройт замыкает таблицу Восточной конференции – 15 позиция. У Бостона ситуация получше. Победитель этого противостояния располагается на 6 месте. Эта победа над Детройтом стала для них 4-й при 3-х поражениях.

Следующий матч Михайлюк проведет уже во вторник, 5 января, против Милуоки.

Детройт – Бостон видеообзор