У регулярному чемпіонаті НБА відбулися чергові баскетбольні поєдинки. У понеділок, 5-го січня, на паркеті побували й представники України.

Торонто – Бостон 114:126 (32:23, 14:38, 35:39, 33:26)

Торонто Олексія Леня поступилося Бостону, пише 24 канал. Репторс змогли виграти першу чверть, але були розгромлені в другій.

До слова Фантастична результативність Михайлюка не принесла перемогу Детройту в НБА

На велику перерву Селтікс пішли з перевагою у 15 очок. Надалі Бостон тримав Торонто на комфортній відстані та в підсумку довів матч до перемоги.

Українець Лень за майже 9 хвилин на майданчику зробив 2 підбирання та віддав одну передачу.

Торонто – Бостон відеоогляд

Мілуокі – Детройт 125:115 (33:26, 34:30, 30:24, 28:35)

Водночас Детройт Святослава Михайлюка програв Мілуокі. Зі старту матчу Бакс взяли гру під свій контроль і почали нарощувати перевагу.

Команди пішли відпочивати на велику перерву за переваги господарів в 11 очок. У другій половині гри ситуація на паркеті не змінилася. Гравці Мілуокі домінували та впевнено перемогли.

Українець Михайлюк заробив 13 очок, зробив по 3 підбирання та передачі за майже 30 хвилин на паркеті.

Мілуокі – Детройт відеоогляд

Команди обох українців у сезоні-2020/2021 виграли всього по одному матчу та є аутсайдерами у турнірній таблиці.