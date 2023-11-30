Голевая феерия в Лиге чемпионов: в 4 из 8 матчей 29 ноября было забито по шесть голов

Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов завершился матчами в среду, 29 ноября. Результаты матчей – на сайте 24 Канала.

29 ноября свои матчи в Лиге чемпионов сыграли команды из групп A, B, C и D. И команды устроили настоящие голевые перестрелки. Сразу в четырех матчах было забито по шесть голов.

Достойно внимания 10 из 16 команд уже известны: кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Галатасарай – Манчестер Юнайтед 3:3

Голы: Зиеш, 29, 62, Актюркоглу, 71 – Гарначо, 11, Фернандеш, 18, Мактоминей, 55

Открывать игровой день выпало двум матчам в 19:45. Первый – в Стамбуле, где Галатасарай принимал Манчестер Юнайтед. Между турецкими и английскими клубами существует своя история противостояния. Кроме того, в этом сезоне Галатасарай уже победил МЮ на "Олд Траффорд". Так что "красные дьяволы" стремились взять реванш. И они были близки к тому, ведь на 18-й минуте выигрывали со счетом 0:2.

Потом Зиеш сократил отставание в счете, удачно пробив со штрафного.

Но во втором тайме на 55-й минуте разница в счете снова была в два гола, когда Мактоминей в касание заскнул прострел с фланга. Но все тот же Зиеш сначала снова отличился сам (и снова ударом со штрафного), а затем ассистировал на партнера. Матч так и закончился вничью 3:3.

Видеообзор матча Галатасарай – Манчестер Юнайтед

Бавария – Копенгаген 0:0

Во втором матче этого квартета зрители на стадионе в Мюнхене в игре между Баварией и Копенгагеном забитых голов не увидели. Так что ситуация со второй командой, которая выйдет в плей-офф, только обостряется.

Видеообзор матча Бавария – Копенгаген

Севилья – ПСВ 2:3

Голы: Рамос, 24, Эн Несири, 47 – Сайбари, 68, Гудель, 81 (авт), Пепи, 90+2

Удаление: Окампос, 66 (Севилья)

Севилья неудачно стартовала в этом сезоне Лиги чемпионов. Первые два матча команда свела к ничьей, а еще два матча (против Арсенала) – проиграла. В домашнем матче против ПСВ Севилья была близка первой победе. Но упустила ее. Хотя Рамос забил в первом тайме, а Эн Несири удвоил преимущество "нервионцев" в начале второго тайма. Но Окампос с разницей в три минуты дважды получил желтые карточки и оставил Севилью в меньшинстве. Этим и воспользовались игроки ПСВ, забив трижды.

Севилья выбывает из борьбы за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. И сохраняет призрачные шансы выйти в Лигу Европы. Вместо этого ПСВ выходит из группы со второго места.

Видеообзор матча Севилья – ПСВ

Арсенал – Ланс 6:0

Голы: Гаверц, 13, Гарбиэль Жезус, 21, Сака, 23, Мартинелли, 27, Эдегор, 45+1, Жоржиньо, 86 (пен)

Вместо этого путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов от группы B с первого мста гарантировал себе Арсенал. "Канониры" на собственном поле разгромили Ланс. Еще в первом тайме в ворота французского клуба влетело сразу пять голов. Еще один гол был забит уже в конце второго тайма.

Лансу же остается сразиться с Севилией за третье место в группе.

Видеообзор матча Арсенал – Ланс

Реал Мадрид – Наполи 4:2

Голы: Родриго, 11, Беллингем, 22, Пас, 84, Хоселу, 90+4 – Симоне, 9, Ангисса, 47

Реал выиграл свой пятый матч подряд в Лиге чемпионов. На этот раз дома против Наполи. Хотя "сливочные" первыми пропустили, когда Лунин отбил мяч после ближнего удара Симеона уже за линией ворот.

Но еще в первом тайме Реал забил дважды. Уже через минуту после пропущенного гола удалось сравнять счет благодаря голу Родриго. Позже ударом головой отличился и Беллингем.

Но в начале второго тайма Наполи снова забил.

Спасли победу мадридскому клубу удачные замены. На 84-й минуте забил Нико Пас, а на 90+4 минуте окончательный результат матча установил Хоселу.

Видеообзор матча Реал – Наполи

Брага – Унион Берлин 1:1

Голы: Джало, 51 – Госенс, 42

Удаление: Ниакате, 30 (Брага)

Соревноваться за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи придется против Браги, сумевшей в домашнем матче против Унион Берлин избежать поражения, хотя и играла в меньшинстве.

Немецкий клуб не сумел прервать свою серию без побед во всех турнирах, которая теперь составляет 16 матчей.

Видеообзор матча Брага – Унион Берлин

Реал Сосьедад – Зальцбург 0:0

Один из двух матчей 29 ноября, закончившихся без забитых голов, сыграли в испанском Сан-Себастьяне. Из интересного в этом матче между Реал Сосьедадом и Зальцбургом стало то, что этот матч судила украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

Видеообзор матча Реал Сосьедад – Зальцбург

Бенфика – Интер 3:3

Голы: Жоау Мариу, 5, 13, 34 – Арнаутович, 51, Фратеззи, 58, Санчес, 72 (пен)

Удаление: Антонио Силва, 84 (Бенфика)

Бенфика проиграла четыре предыдущих матча в Лиге чемпионов. И в матче против Интера была близка к тому, чтобы прервать эту "черную полосу неудач". Ведь в первом тайме Жоау Мариу оформил хет-трик.

Но неудачная игра в обороне "орлов" никуда не делась. Так что украинцу Анатолию Трубину снова пришлось доставать мяч из своих ворот. И не раз. Сначала забил Арнаутович после подачи с углового. Потом защитники недосмотрели в штрафной Фраттези. А закончилось тем, что в ворота Бенфики был назначен пенальти, который реализовал Санчес. Так что в итоге 3:3.

Видеообзор матча Бенфика – Интер