На стартовом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась женская индивидуальная гонка. Украину в гонке представляли Анна Кривонос, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Ирина Петренко и Любовь Кипьяченкова.
Читайте также: Обнадеживающий дебют Дмитренко: результат смешанной эстафеты в Эстерсунде
Участницы гонки пробежали суммарно 15 км: 5 кругов, по 3 км каждый. Между ними спортсменки преодолели четыре огневых рубежа: по два из положений лежа и стоя. Каждый промах оценивался в одну минуту штрафа.
Две украинки забежали в очки, одна из них показала персонал-бест
В гонке приняла участие 101 биатлонистка, среди них 5 украинок. Лучшей в составе "желто-синих" стала Ирина Петренко, с двумя промахами в пассиве занявшая 22 место, проиграв победительнице гонки три минуты.
Также в зачетную зону с двумя штрафными минутами попала Анна Кривонос, которая закрыла топ-40, набрав один балл в общий зачет Кубка мира. Для 26-летней спортсменки это лучший результат в карьере.
Кристина Дмитренко и Любовь Кипьяченкова также ограничились двумя промахами на огневых рубежах, однако преодолели дистанцию медленнее и, как следствие, не забежали в очки. Еще одной украинке Анастасии Меркушиной показать удовлетворительный результат помешали сразу пять штрафных минут.
Все решили 0,1 секунды
Выиграла гонку обладательница Малого хрустального глобуса в данной дисциплине по итогам прошлого сезона Лиза Виттоцци, которой не покорилась одна мишень. Компанию на пьедестале почета итальянке составили немки Франциска Пройс и Ванесса Фогт – обе идеально отработали на огневых рубежах.
Итог женской индивидуальной гонки
1. Лиза Виттоцци (Италия) (0+0+1+0) 44:03,9
2. Франциска Пройсс (Германия) (0+0+0+0) +0,1
3. Ванесса Фогт (Германия) (0+0+0+0) +10,1
...
22. Ирина Петренко (0+1+0+1) +3:00,6
40. Анна Кривонос (0+0+0+2) +4:08,2
43. Кристина Дмитренко (1+0+0+1) +4:15,6
48. Любовь Кипяченкова (0+1+0+1) +4:34,6
83. Анастасия Меркушина (1+0+2+2) +7:55,9
Также сегодня, 26 ноября, в Эстерсунде состоится мужская индивидуальная гонка, на которую заявлено 5 украинцев. Старт намечен на 15:30 по Киеву.