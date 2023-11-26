На стартовом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась женская индивидуальная гонка. Украину в гонке представляли Анна Кривонос, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Ирина Петренко и Любовь Кипьяченкова.

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Участницы гонки пробежали суммарно 15 км: 5 кругов, по 3 км каждый. Между ними спортсменки преодолели четыре огневых рубежа: по два из положений лежа и стоя. Каждый промах оценивался в одну минуту штрафа.

Две украинки забежали в очки, одна из них показала персонал-бест

В гонке приняла участие 101 биатлонистка, среди них 5 украинок. Лучшей в составе "желто-синих" стала Ирина Петренко, с двумя промахами в пассиве занявшая 22 место, проиграв победительнице гонки три минуты.

Также в зачетную зону с двумя штрафными минутами попала Анна Кривонос, которая закрыла топ-40, набрав один балл в общий зачет Кубка мира. Для 26-летней спортсменки это лучший результат в карьере.

Кристина Дмитренко и Любовь Кипьяченкова также ограничились двумя промахами на огневых рубежах, однако преодолели дистанцию медленнее и, как следствие, не забежали в очки. Еще одной украинке Анастасии Меркушиной показать удовлетворительный результат помешали сразу пять штрафных минут.

Все решили 0,1 секунды

Выиграла гонку обладательница Малого хрустального глобуса в данной дисциплине по итогам прошлого сезона Лиза Виттоцци, которой не покорилась одна мишень. Компанию на пьедестале почета итальянке составили немки Франциска Пройс и Ванесса Фогт – обе идеально отработали на огневых рубежах.

Итог женской индивидуальной гонки

1. Лиза Виттоцци (Италия) (0+0+1+0) 44:03,9

2. Франциска Пройсс (Германия) (0+0+0+0) +0,1

3. Ванесса Фогт (Германия) (0+0+0+0) +10,1

...

22. Ирина Петренко (0+1+0+1) +3:00,6

40. Анна Кривонос (0+0+0+2) +4:08,2

43. Кристина Дмитренко (1+0+0+1) +4:15,6

48. Любовь Кипяченкова (0+1+0+1) +4:34,6

83. Анастасия Меркушина (1+0+2+2) +7:55,9

Интересно, что Пройсс проиграла Виттоцци всего одну десятую секунды. Это мгновение предрешило судьбу золота, а также желтого и красного биба лидера, ведь победительница стартовой гонки сезона возглавила и зачеты Кубка мира.

Также сегодня, 26 ноября, в Эстерсунде состоится мужская индивидуальная гонка, на которую заявлено 5 украинцев. Старт намечен на 15:30 по Киеву.