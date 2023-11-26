На стартовому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбулася жіноча індивідуальна гонка. Україну в гонці представляли Анна Кривонос, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Ірина Петренко та Любов Кип'яченкова.

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Учасниці гонки пробігли сумарно 15 кілометрів: 5 кіл, по 3 км кожне. Між ними спортсменки подолали чотири вогневі рубежі: по два з положень лежачи та стоячи. Кожен промах оцінювався в одну хвилину штрафу.

Дві українки забігли в очки, одна з них показала персонал-бест

У гонці взяли участь 101 біатлоністка, серед них 5 українок. Найкращою у складі "жовто-синіх" стала Ірина Петренко, яка з двома промахами в пасиві посіла 22 місце, програвши переможниці гонки три хвилини.

Також до залікової зони з двома штрафними хвилинами потрапила Анна Кривонос, яка закрила топ-40, набравши один бал до загального заліку Кубка світу. Для 26-річної спортсменки це найкращий результат у кар'єрі.

Христина Дмитренко та Любов Кип'яченкова також обмежилися двома хибами на вогневих рубежах, однак подолали дистанцію значно повільніше і, як наслідок, не забігли в очки. Ще одній українці Анастасії Меркушиній показати задовільний результат завадили одразу 5 штрафних хвилин.

Все вирішили 0,1 секунди

Виграла гонку володарка Малого кришталевого глобуса в даній дисципліні за підсумками минулого сезону Ліза Віттоцці, якій не підкорилася одна мішень. Компанію на п'єдесталі пошани італійці склали німкені Франциска Пройс та Ванесса Фогт – обидві ідеально відпрацювали на вогневих рубежах.

Результат жіночої індивідуальної гонки

1. Ліза Віттоцці (Італія) (0+0+1+0) 44:03,9

2. Франциска Пройсс (Німеччина) (0+0+0+0) +0,1

3. Ванесса Фогт (Німеччина) (0+0+0+0) +10,1

...

22. Ірина Петренко (0+1+0+1) +3:00,6

40. Анна Кривонос (0+0+0+2) +4:08,2

43. Христина Дмитренко (1+0+0+1) +4:15,6

48. Любов Кип'яченкова (0+1+0+1) +4:34,6

83. Анастасія Меркушина (1+0+2+2) +7:55,9

Цікаво, що Пройс програла Віттоцці лише одну десяту секунди. Ця мить вирішила долю золота, а також жовтого та червоного біба лідера, адже переможниця стартової гонки сезону очолила й заліки Кубка світу.

Також сьогодні, 26 листопада, в Естерсунді відбудеться чоловіча індивідуальна гонка, на яку заявлено 5 українців. Старт запланований на 15:30 за Києвом.