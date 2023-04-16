В субботу, 15 апреля, в польском городе Згожелец состоялся вечер бокса от MB Promotions с участием трех украинских боксеров. В главном событии шоу Дмитрий Митрофанов победил венесуэльца Хуана Карлоса Родригеса, а Ярослав Харциз и Даниэль Лапин выступили в андеркарде этого поединка, пишет 24 Канал.
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Две заявки на будущие успехи
Соперником Даниэля Лапина был испанец камерунского происхождения Эммануэль Фезо. Украинец впервые в профессиональной карьере одержал досрочную победу, деклассировав 42-летнего ветерана. В общей сложности это уже седьмая победа Лапина.
Видео боя Лапин – Фезо
Ярослав Харциз, только начинающий профессиональную карьеру, встречался с чехом Петром Рандишеком. Украинец уничтожил своего соперника в первом раунде, не оставив ему ни малейшего шанса. Это вторая победа Ярослава на профи-ринге.
Видео боя Харцыз – Рандишек
Что известно о Лапине и Харцизе
- 25-летний Даниэль Лапин – многократный чемпион Украины и призер чемпионата Европы. Боксер выступает в полутяжелой категории (до 79,4 кг). На профи-ринге провел 7 боев, завершившихся победами.
- Ровесник Лапина Ярослав Харцыз – двукратный чемпион Украины. Участвовал в Олимпийских играх-2020 в Токио. Однако уже в первом раунде уступил чемпиону мира 2013 года, представителю Азербайджана Джавиду Челебиеву. В 2022 году принял участие в андеркарде реванша Усик – Джошуа. На счету Ярослава теперь две досрочные победы на профи-ринге. Боксер выступает в первой полусредней весовой категории (до 63,5 кг).