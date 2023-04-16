В субботу, 15 апреля, в польском городе Згожелец состоялся вечер бокса от MB Promotions с участием трех украинских боксеров. В главном событии шоу Дмитрий Митрофанов победил венесуэльца Хуана Карлоса Родригеса, а Ярослав Харциз и Даниэль Лапин выступили в андеркарде этого поединка, пишет 24 Канал.

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Две заявки на будущие успехи

Соперником Даниэля Лапина был испанец камерунского происхождения Эммануэль Фезо. Украинец впервые в профессиональной карьере одержал досрочную победу, деклассировав 42-летнего ветерана. В общей сложности это уже седьмая победа Лапина.

Видео боя Лапин – Фезо

Ярослав Харциз, только начинающий профессиональную карьеру, встречался с чехом Петром Рандишеком. Украинец уничтожил своего соперника в первом раунде, не оставив ему ни малейшего шанса. Это вторая победа Ярослава на профи-ринге.

Видео боя Харцыз – Рандишек

Что известно о Лапине и Харцизе