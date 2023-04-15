В польском городе Згожелец прошел вечер бокса MB Promotions в первом среднем весе. Во время него на ринг выходили три спортсмена из Украины, пишет 24 канал.

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Все они смогли одержать победу. В андеркарте главного события вечера Ярослав Харцыз смог одолеть поляка Петра Рандишека, тогда как Даниэль Лапин был сильнее Эммануэля Фезо из Камеруна.

Впрочем, главное внимание было приковано к Дмитрию Митрофанову. 33-летний боксер из Чернигова в главном бою вечера защищал свой пояс WBO Oriental.

Победа после полуторагодовалой паузы

Это был первый бой Митрофанова за полтора года, последний раз боксер выходил в ринг в декабре 2021-го. Его соперником стал венесуэлец Хуан Карлос Родригес.

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Поединок продолжился все шесть запланированных раундов. В итоге судьи единодушно отдали победу украинцу – 60:54 / 59:55 / 60:54. Дмитрий уже третий раз защитил титул WBO Oriental.

Кто такой Дмитрий Митрофанов:

Митрофанову 33 года, он родом из Чернигова.

Спортсмен дебютировал на профессиональном уровне в 2017 году.

За это время он провел 14 поединков, выиграв 13 и один сведя к ничьей.

До этого Дмитрий был участником Олимпиады-2016.

Также боксер брал бронзу чемпионата Европы (2011) и золото Универсиады (2013).

Видеообзор поединка Дмитрий Митрофанов – Хуан Карлос Родригес: