У суботу, 15 квітня, у польському місті Згожелець відбувся вечір боксу від MB Promotions за участю трьох українських боксерів. У головній події шоу Дмитро Митрофанов переміг венесуельця Хуана Карлоса Родрігеса, а Ярослав Харциз та Даніель Лапін виступили в андеркарді цього поєдинку.

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Дві заявки на майбутні успіхи

Суперником Даніеля Лапіна був іспанець камерунського походження Емануель Фезо. Українець вперше у професійній кар'єрі здобув дострокову перемогу, декласувавши 42-річного ветерана. Загалом це вже сьома звитяга Лапіна.

Відео бою Лапін – Фезо

Ярослав Харциз, який тільки розпочинає професійну кар'єру, зустрічався з чехом Петром Рандишеком. Українець знищив свого суперника в першому раунді, не залишивши йому жодного шансу. Це друга перемога Ярослава на профі-рингу.

Відео бою Харциз – Рандишек

Що відомо про Лапіна та Харциза