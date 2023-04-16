Смена на верхушке из-за ошибки лидера: кто из Первой лиги приблизился к УПЛ – видеообзоры матчей
На верхушке турнирной таблицы Первой лиги возникли некоторые изменения. Все из-за ошибок недавнего лидера чемпионата.
Команды провели второй тур "второго этапа" Первой лиги Украины. Полесье смогло вырваться на первое место чемпионата, а Карпаты вошли в претенденты на выход в УПЛ, пишет 24 Канал.
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Все только начинается
Команды уже из "чемпионской группы" в своем активе уже по 8 матчей, хотя во "втором этапе" коллективы отыграли только два тура. Все потому, что командам засчитались шесть результатов с "первого этапа", с коллективами, также вышедшими в чемпионскую группу. Например, Полесью подтянулись по два матча с Нивой, Карпатами и Кременем и наоборот, поэтому некоторые клубы уже начали "второй этап" с солидным преимуществом.
Оболонь – Нива 1:1
Голы: Черненко 60 – Мохнатый, 51
Сначала киевская Оболонь потеряла очки в матче с тернопольской Нивой, у которой шансов сразиться за место в Украинской Премьер-лиге крайне мало. Интересно, что "пивовары" еще догоняли "быков" в матче, а ничья стала для Оболони второй в чемпионской группе.
Видеообзор матча Оболонь – Нива:
Металлург – Карпаты 0:1
Гол: Сидоров, 36 (авт.)
Команды провели центральную встречу в рамках второго тура чемпионской группы Первой лиги. Карпаты смогли сместить Металлург и занять место запорожского коллектива в претендентах на УПЛ. Судьбу поединка решил автогол.
Видеообзор матча Металлург – Карпаты:
ЛНЗ – Эпицентр 2:0
Голы: Тищенко, 23, 34
А вот черкасский ЛНЗ уверенно шагает по пути в Украинскую Премьер-лигу. "Аграрщики" уверенно одолели своего конкурента за выход из чемпионской группы и сохранили свою "бронзовую строчку" благодаря дублю полузащитника ЛНЗ.
Видеообзор матча ЛНЗ – Эпицентр:
Кремень – Полесье 0:2
Голы: Будковский, 6, Грицук, 23
Что касается Полесья, то второй тур чемпионской группы выдался для них на "ура". Житомирский коллектив благодаря победе над аутсайдером чемпионата возглавил турнирную таблицу и претендует на прямое повышение в элитный дивизион Украины.
Видеообзор матча Кремень – Полесье:
Напомним, что по итогам розыгрыша чемпионской группы два коллектива на прямую повысятся к Украинской Премьер-лиге, заменив команды, которые займут 15-е и 16-е место элитного дивизиона. А вот клубы, которые займут 3-е и 4-е места по итогам чемпионской группы, сыграют в плей-офф раунде за право стать участником УПЛ с командами, которые займут 13-е и 14-е места элитного дивизиона соответственно.
Турнирная таблица чемпионской группы / Flashscore