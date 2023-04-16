Команды провели второй тур "второго этапа" Первой лиги Украины. Полесье смогло вырваться на первое место чемпионата, а Карпаты вошли в претенденты на выход в УПЛ, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Оторвавшись от земли: Шахтер снова едва побеждает Львов и убегает от Днепра-1 – видео

Все только начинается

Команды уже из "чемпионской группы" в своем активе уже по 8 матчей, хотя во "втором этапе" коллективы отыграли только два тура. Все потому, что командам засчитались шесть результатов с "первого этапа", с коллективами, также вышедшими в чемпионскую группу. Например, Полесью подтянулись по два матча с Нивой, Карпатами и Кременем и наоборот, поэтому некоторые клубы уже начали "второй этап" с солидным преимуществом.

Оболонь – Нива 1:1

Голы: Черненко 60 – Мохнатый, 51

Сначала киевская Оболонь потеряла очки в матче с тернопольской Нивой, у которой шансов сразиться за место в Украинской Премьер-лиге крайне мало. Интересно, что "пивовары" еще догоняли "быков" в матче, а ничья стала для Оболони второй в чемпионской группе.

Видеообзор матча Оболонь – Нива:

Металлург – Карпаты 0:1

Гол: Сидоров, 36 (авт.)

Команды провели центральную встречу в рамках второго тура чемпионской группы Первой лиги. Карпаты смогли сместить Металлург и занять место запорожского коллектива в претендентах на УПЛ. Судьбу поединка решил автогол.

Видеообзор матча Металлург – Карпаты:

ЛНЗ – Эпицентр 2:0

Голы: Тищенко, 23, 34

А вот черкасский ЛНЗ уверенно шагает по пути в Украинскую Премьер-лигу. "Аграрщики" уверенно одолели своего конкурента за выход из чемпионской группы и сохранили свою "бронзовую строчку" благодаря дублю полузащитника ЛНЗ.

Видеообзор матча ЛНЗ – Эпицентр:

Кремень – Полесье 0:2

Голы: Будковский, 6, Грицук, 23

Что касается Полесья, то второй тур чемпионской группы выдался для них на "ура". Житомирский коллектив благодаря победе над аутсайдером чемпионата возглавил турнирную таблицу и претендует на прямое повышение в элитный дивизион Украины.

Видеообзор матча Кремень – Полесье:

Напомним, что по итогам розыгрыша чемпионской группы два коллектива на прямую повысятся к Украинской Премьер-лиге, заменив команды, которые займут 15-е и 16-е место элитного дивизиона. А вот клубы, которые займут 3-е и 4-е места по итогам чемпионской группы, сыграют в плей-офф раунде за право стать участником УПЛ с командами, которые займут 13-е и 14-е места элитного дивизиона соответственно.

Турнирная таблица чемпионской группы / Flashscore