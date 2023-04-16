Команди провели другий тур "другого етапу" Першої ліги України. Полісся змогло вирватись на першу сходинку чемпіонату, а Карпати увійшли в претенденти на вихід в УПЛ, пише 24 Канал.

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Все тільки починається

Команди уже з "чемпіонської групи" у своєму активі мають уже по 8 матчів, хоча у "другому етапі" колективи відіграли тільки два тура. Все через те, що командам зарахувалися шість результатів з "першого етапу", з колективами, які також вийшли до чемпіонської групи. Наприклад Поліссю підтягнулися по два матчі з Нивою, Карпатами та Кременем та навпаки, тому деякі клуби уже розпочали "другий етап" з солідною перевагою.

Оболонь – Нива 1:1

Голи: Черненко 60 – Волохатий, 51

Спершу київська Оболонь втратила очки у матчі з тернопільською Нивою, в якої шансів поборотися за місце в Українській Прем'єр-лізі вкрай мало. Цікаво, що "пивовари" ще наздоганяли "биків" у матчі, а нічия стала для Оболоні другою в чемпіонській групі.

Відеоогляд матчу Оболонь – Нива:

Металург – Карпати 0:1

Гол: Сидоров, 36 (авт.)

Команди провели центральну зустріч в рамках другого туру чемпіонської групи Першої ліги. Карпати змогли посунути Металург та зайняти місце запорізького колектива в претендентах на УПЛ. Долю поєдинка вирішив автогол.

Відеоогляд матчу Металург – Карпати:

ЛНЗ – Епіцентр 2:0

Голи: Тищенко, 23, 34

А от черкаський ЛНЗ впевнено крокує по шляху до Української Прем'єр-ліги. "Аграрники" впевнено здолали свого конкурента за вихід з чемпіонської групи та зберегли свою "бронзову сходинку", завдяки дублю півзахисника ЛНЗ.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Епіцентр:

Кремінь – Полісся 0:2

Голи: Будківський, 6, Грицук, 23

Щодо Полісся, то другий тур чемпіонської групи видався для них на "ура". Житомирський колектив завдяки перемозі над аутсайдером чемпіонату очолив турнірну таблицю та претендує на пряме підвищення до елітного дивізіону України.

Відеоогляд матчу Кремінь – Полісся:

Нагадаємо, що за підсумками розіграшу чемпіонської групи два колектива на пряму підвищаться до Української Прем'єр ліги, замінивши команди, які посядуть 15-е та 16-е місце елітного дивізіону. А от клуби, які займуть 3-є та 4-е місця за підсумками чемпіонської групи, зіграють у плей-офф раунді за право стати учасником УПЛ з командами, які посядуть 13-е та 14-е місця елітного дивізіону відповідно.

Турнірна таблиця чемпіонської групи / Flashscore