Нива Бузова – Карпаты 0:1

Гол: Чачуа, 61

13 тур Первой лиги принес центральный матч группы "А", в котором Нива Бузова принимала лидера львовские Карпаты. В преддверии этого поединка "львы" получили усиление в центре защиты, ведь в команду вернулся центрбек Бабогло, сыгравший за сборную Молдовы, пишет 24 Канал.

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Мирон Маркевич отправил во вторую команду "зелено-белых" другого центрального защитника Пороха, который много ошибался в предыдущем матче против Прикарпатья. Сильных ротаций легендарный тренер Карпат не производил. Команда преобладала на футбольном поле. Активность "львов" вылилась в гол на 61-й минуте матча.

Чачуа размочил нули на табло и в итоге принес победу гостям из Львова. Снова капитан "зелено-белых" показывает свой высокий уровень игры.

Карпаты минимально переиграли Ниву и привезли во Львов три балла. Команда Маркевича увеличила свое преимущество над прямым конкурентом уже до 11 баллов – 33 у "львов" против 22 у клуба с Бузовой.

Видеообзор матча Нива Бузова – Карпаты

Следует отметить, что обе команды закончили лобовую встречу в меньшинстве. В конце матча Шалфеев и Сухарь получили по красной карточке и покидали свои команды в меньшинстве.

Топ-3 группы "А" замыкает Агробизнес – 20 пунктов.

Все результаты 13-го тура группы "А":

Эпицентр – Подолье 2:2

Нива Б – Карпаты 0:1

Агробизнес – Хуст 3:0

Металлист – Нива Т 0:0

Прикарпатье – Буковина 2:1

Поражение лидера

13-й тур принес одну из главных неожиданностей – Ингулец был разгромлен на выезде Левым берегом 3:0. Соперник устроил клубу из Петрова вообще нетеплый прием сопернику.

Уже в первые 10 минут счет в матче стал 1:0 в пользу хозяев благодаря голу Сухоручко. Во втором тайме благодаря результативным ударам Сеницы и Литовченко Левый берег довел счет до неприличного 3:0. Ингулец сенсационно без шансов уступил оппоненту.

Правда, даже потеря баллов не забрала у Ингульца первое место – 34 балла. Левый берег набрал уже 23 очка и занимает 3-ю позицию. Второй в группе "Б" идет сумская Виктория, которая в этом туре обыграла дома Диназ 2:1.

Результаты 13-го тура группы "В":