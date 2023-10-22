Нива Бузова – Карпати 0:1

Гол: Чачуа, 61

13-й тур Першої ліги приніс центральний матч групи "А", у якому Нива Бузова приймала лідера львівські Карпати. Напередодні цього поєдинку "леви" отримали підсилення у центрі захисту, адже до команди повернувся центрбек Бабогло, який зіграв за збірну Молдови, пише 24 Канал.

​Читайте також Карпати зберегли голкіпера, яким зацікавився учасник Ліги Європи​

Натомість Мирон Маркевич відправив у другу команду "зелено-білих" іншого центрального оборонця Пороха, який багато помилявся у попередньому матчі проти Прикарпаття. Сильних ротацій легендарний тренер Карпат не робив. Команда переважала на футбольному полі. Активність "левів" вилилась у гол аж на 61-й хвилині матчу.

Чачуа розмочив нулі на табло та у підсумку приніс перемогу гостям зі Львова. Знову капітан "зелено-білих" показує свій високий рівень гри.

Карпати мінімально переграли Ниву та привезли до Львова три бали. Команда Маркевича збільшила свою перевагу над прямим конкурентом вже до 11 балів – 33-ти у "левів" проти 22-х у клубу з Бузової.

Відеоогляд матчу Нива Бузова – Карпати

Слід відзначити, що обидві команди закінчили лобову зустріч у меншості. Наприкінці матчу Шалфєєв та Сухар отримали по червоній картці та залишали свої команди у меншості.

Топ-3 групи "А" замикає Агробізнес – 20 пунктів.

Усі результати 13-го туру групи "А":

Епіцентр – Поділля 2:2

Нива Б – Карпати 0:1

Агробізнес – Хуст 3:0

Металіст – Нива Т 0:0

Прикарпаття – Буковина 2:1

Поразка лідера

13-й тур приніс одну з головних несподіванок – Інгулець був розгромлений на виїзді Лівим берегом 3:0. Суперник влаштував клубу із Петрового взагалі нетеплий прийом супернику.

Вже у перші 10 хвилин рахунок у матчі став 1:0 на користь господарів завдяки голу Сухоручка. У другому таймі завдяки результативним ударам Сениці та Литовченка Лівий берег довів рахунок до непристойного 3:0. Інгулець сенсаційно без шансів поступився опоненту.

Щоправда, навіть втрата балів не забрала в Інгульця перше місце – 34 бали. Натомість Лівий берег набрав вже 23 очки та посідає 3-тю позицію. Другою у групі "Б" йде сумська Вікторія, яка у цьому турі переграла вдома Діназ 2:1.

Результати 13-го туру групи "В":