Украинский защитник Василий Кравец причастен к победе "Луго" в испанской Сегунде. Этот результат может спасти команду от вылета в низший дивизион.

Кравец вышел с первых минут в матче "Луго" против "Тенерифе" на выезде, пишет 24 канал. Команде украинца нужна была победа в этом матче, чтобы избежать вылета из Сегунды.

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На 54-й минуте Эррера вывел "Луго" вперед. Однако на 60-й минуте после удаления Валенсиано команда украинца осталась в меньшинстве. После этого "Тенерифе" забил гол – точный удар на счету Мильи.

Когда уже шла пятая компенсированная минута к основному времени, Кравец решил пойти в атаку своей команды. Он получил пас на фланг, откуда прострелил в штрафную на своего партнера Эль-Хасен. Последним ударом в касание отправил мяч за линию ворот и принес победу "Луго".

Видеообзор матча Тенерифе – Луго

Благодаря этой победе "Луго" остался на 17-й строчке турнирной таблицы. Однако разница с 19-м местом, которое вылетает из Сегунды, составляет лишь одно очко. До конца чемпионата еще одна игра.

Стоит добавить, что одинаковое количество очков с "Луго" имеет и "Альбасете", за который выступает Роман Зозуля.