Український захисник Василь Кравець доклався до перемоги "Луго" в іспанській Сегунді. Цей результат може врятувати команду від вильоту в нижчий дивізіон.

Кравець вийшов з перших хвилин у матчі "Луго" проти "Тенеріфе" на виїзді, пише 24 канал. Команді українця потрібна була перемога у цьому матчі, щоб уникнути вильоту з Сегунди.

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На 54-й хвилині Еррера вивів "Луго" вперед. Однак на 60-й хвилині після вилучення Валенсіано команда українця залишилася в меншості. Після цього "Тенеріфе" забив гол – влучний удар на рахунку Мільї.

Коли вже йшла п'ята компенсована хвилина до основного часу, Кравець вирішив піти в атаку своєї команди. Він отримав пас на фланг, звідки прострелив у штрафний майданчик на свого партнера Ель-Хасена. Останній ударом в дотик відправи м'яч за лінію воріт і приніс перемогу "Луго".

Відеоогляд матчу Тенеріфе – Луго

Завдяки цій перемозі "Луго" залишився на 17-й сходинці турнірної таблиці. Однак різниця з 19-им місцем, яке вилітає з Сегунди, складає лише одне очко. До кінця чемпіонату ще одна гра.

Варто додати, що однакову кількість очок з "Луго" має і "Альбасете", за який виступає Роман Зозуля.