Феерическая игра Лунина спасла "Овьедо" от вылета в низший дивизион: видео
Украинский вратарь Андрей Лунин снова стал героем "Овьедо". Голкипер провел очередной "сухой" матч, что помогло "Овьедо" сохранить прописку в Сегунде – втором по значимости футбольном дивизионе Испании.
В 41-м туре Сегунды "Реал Овьедо" обыграл аутсайдера турнирной таблицы – "Расинг". Команда украинца одержала победу 1:0, информирует 24 канал.
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Андрей Лунин провел полный матч, в котором не пропустил ни одного гола.
Лунин лучший в матче
Андрей стал лучшим игроком матча по данным SofaScore. Лунин пропустил мяч на 9-й минуте, но его отменили после просмотра повтора VAR.
От портала SofaScore украинец получил 7,5 баллов.
В этой встрече Андрей сделал 2 сейва и однажды успешно сыграл вне штрафной.
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