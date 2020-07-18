Украинский вратарь Андрей Лунин снова стал героем "Овьедо". Голкипер провел очередной "сухой" матч, что помогло "Овьедо" сохранить прописку в Сегунде – втором по значимости футбольном дивизионе Испании.

В 41-м туре Сегунды "Реал Овьедо" обыграл аутсайдера турнирной таблицы – "Расинг". Команда украинца одержала победу 1:0, информирует 24 канал.

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Андрей Лунин провел полный матч, в котором не пропустил ни одного гола.

Лунин лучший в матче

Андрей стал лучшим игроком матча по данным SofaScore. Лунин пропустил мяч на 9-й минуте, но его отменили после просмотра повтора VAR.

От портала SofaScore украинец получил 7,5 баллов.

В этой встрече Андрей сделал 2 сейва и однажды успешно сыграл вне штрафной.

Смотрите видеообзор матча

21-летний Лунин сыграл 6-й матч на ноль в сезоне. В его пассиве 18 пропущенных в 19 встречах. "Овьедо" благодаря победе гарантировал сохранение прописки в Сегунде.