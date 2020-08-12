Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень уверенно набирает хорошую форму после того, как переболел коронавирусом. Баскетболист провел хороший матч и помог команде праздновать победу над соперником.

"Сакраменто" Леня победил в матче против "Нью Орлеан" – 112:106 (27:29, 35:32, 32:23, 18:22), информирует 24 канал.

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Действия украинца в ​​матче

27-летний украинец провел на площадке около 13 минут. За это время Лень успел заработать 6 очков (2-3 с игры, 2-2 штрафные), а также отметился 4 подборами и отдал 1 передачу.

Наиболее результативным на паркете стал форвард Харрисон Барнс, который набрал 25 пунктов.

Обе команды располагаются вне зоны плей-офф. Команда украинца занимает 13 место в Западной конференции НБА. Она уступает только одну позицию как раз "Нью Орлеану". Команды имеют одинаковое количество побед и поражений в этом сезоне (30-41).

В следующем матче "Сакраменто" попробует победить "Лос-Анджелес Лейкерс". Этот поединок состоится 13 августа.

"Сакраменто" – "Нью Орлеан": видеообзор матча