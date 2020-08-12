"Сакраменто" Леня переміг у матчі проти "Нью Орлеан" – 112:106 (27:29, 35:32, 32:23, 18:22), інформує 24 канал.

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Дії українця у матчі

27-річний українець провів на майданчику близько 13 хвилин. За цей час Лень встиг заробити 6 очок (2-3 з гри, 2-2 штрафні), а також відзначився 4 підбираннями та віддав 1 передачу.

Найбільш результативним на паркеті став форвард Харрісон Барнс, який набрав 25 пунктів.

Обидві команди розташовуються поза зоною плей-офф. Команда українця посідає 13 місце у Західній конференції НБА. Вона поступається лише однією позицією якраз "Нью Орлеану". Команди мають однакову кількість перемог та поразок у цьому сезоні (30-41).