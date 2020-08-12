Результативні дії Леня допомогли "Сакраменто" здобути надважливу перемогу: відео
Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень впевнено набирає хорошу форму після того, як перехворів на коронавірус. Баскетболіст провів хороший матч та допоміг команді святкувати звитягу над суперником.
"Сакраменто" Леня переміг у матчі проти "Нью Орлеан" – 112:106 (27:29, 35:32, 32:23, 18:22), інформує 24 канал.
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У наступному матчі "Сакраменто" спробує перемогти "Лос-Анджелес Лейкерс". Цей поєдинок відбудеться 13 серпня.
"Сакраменто" – "Нью Орлеан": відеоогляд матчу
Кар'єра Леня у "Сакраменто"
- У лютому Лень перейшов в "Сакраменто", куди його обміняли "Атланта Хокс".
- До рестарту сезону за "Кінгз" українець зіграв в дев'яти поєдинках, у середньому набираючи 6,6 очка і роблячи 7,1 підбирань за зустріч.