В матче НБА "Сакраменто" проиграл "Бруклин Нетс" – 106:119, сообщает 24 канал.

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Проигрышный поединок

Этот матч стал третьим для украинца после того, как баскетболист перенес коронавирус, а для его команды это поражение стало четвертым после рестарта сезона в НБА.

Команда еще сохраняет теоретические шансы на попадание в плей-офф.

Украинец провел на площадке 16 минут, набрал за это время 6 очков и сделал 11 подборов. Он стал лучшим в команде по этому показателю.

1 из 6 бросков Алексея в игре был точным. Он также реализовал все 4 броска со штрафных.

Следующий матч команда украинца сыграет уже 10 августа против "Хьюстон Рокетс".

Сакраменто – Бруклин Нетс видеообзор матча

Карьера Леня в "Сакраменто"

В феврале Лень перешел в "Сакраменто", куда его обменяли "Атланта Хокс".

До рестарта сезона за "Кингз" украинец сыграл в девяти поединках, в среднем набирая 6,6 очка и делая 7,1 подбора за встречу.