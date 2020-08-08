Результативные действия Леня не помогли "Сакраменто" избежать поражения от "Бруклина": видео
Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень провел свой третий поединок за "Сакраменто" после рестарта сезона НБА. Удачные действия украинца не помогли его команде избежать поражения.
В матче НБА "Сакраменто" проиграл "Бруклин Нетс" – 106:119, сообщает 24 канал.
Вот это да: Украинский баскетболист Лень сделал эффектный данк в матче НБА: видео
Проигрышный поединок
Этот матч стал третьим для украинца после того, как баскетболист перенес коронавирус, а для его команды это поражение стало четвертым после рестарта сезона в НБА.
Команда еще сохраняет теоретические шансы на попадание в плей-офф.
Украинец провел на площадке 16 минут, набрал за это время 6 очков и сделал 11 подборов. Он стал лучшим в команде по этому показателю.
1 из 6 бросков Алексея в игре был точным. Он также реализовал все 4 броска со штрафных.
Следующий матч команда украинца сыграет уже 10 августа против "Хьюстон Рокетс".
Сакраменто – Бруклин Нетс видеообзор матча
Карьера Леня в "Сакраменто"
В феврале Лень перешел в "Сакраменто", куда его обменяли "Атланта Хокс".
До рестарта сезона за "Кингз" украинец сыграл в девяти поединках, в среднем набирая 6,6 очка и делая 7,1 подбора за встречу.