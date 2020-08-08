Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень провів свій третій поєдинок за "Сакраменто" після рестарту сезону НБА. Вдалі дії українця не допомогли його команді уникнути поразки.

У матчі НБА "Сакраменто" програв "Бруклін Нетс" – 106:119, повідомляє 24 канал

Програшний поєдинок

Цей матч став третім для українця після того, як баскетболіст перехворів на коронавірус, а для його команди ця поразка стала четвертою після рестарту сезону в НБА.

Команда ще зберігає теоретичні шанси на потрапляння в плей-офф.

Українець провів на майданчику 16 хвилин, набрав за цей час 6 очок і зробив 11 підбирань. Він став кращим у команді за цим показником. 1 з 6 кидків Олексія з гри був точним. Він також реалізував всі 4 кидки зі штрафних. Наступний матч команда українця зіграє вже 10 серпня проти "Х'юстон Рокетс". Сакраменто – Бруклін Нетс відеоогляд матчу Кар'єра Леня у "Сакраменто"

У лютому Лень перейшов в "Сакраменто", куди його обміняли "Атланта Хокс".

До рестарту сезону за "Кінгз" українець зіграв в дев'яти поєдинках, у середньому набираючи 6,6 очка і роблячи 7,1 підбирань за зустріч.