Результативні дії Леня не допомогли "Сакраменто" уникнути поразки від "Брукліна": відео
Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень провів свій третій поєдинок за "Сакраменто" після рестарту сезону НБА. Вдалі дії українця не допомогли його команді уникнути поразки.
Програшний поєдинок
Українець провів на майданчику 16 хвилин, набрав за цей час 6 очок і зробив 11 підбирань. Він став кращим у команді за цим показником.
1 з 6 кидків Олексія з гри був точним. Він також реалізував всі 4 кидки зі штрафних.
Наступний матч команда українця зіграє вже 10 серпня проти "Х'юстон Рокетс".
Сакраменто – Бруклін Нетс відеоогляд матчу
Кар'єра Леня у "Сакраменто"
У лютому Лень перейшов в "Сакраменто", куди його обміняли "Атланта Хокс".
До рестарту сезону за "Кінгз" українець зіграв в дев'яти поєдинках, у середньому набираючи 6,6 очка і роблячи 7,1 підбирань за зустріч.