В ночь с 3 на 4 марта Детройт на выезде сыграл против Торонто в регулярном чемпионате НБА. Гости со Святославом Михайлюком одержали уверенную победу.

Баскетболистам Детройта нужно было побеждать в этой встрече, чтобы прервать серию из поражений, которая длилась уже на протяжении трех матчей. Весь поединок гости преобладали над Торонто и в итоге одержали логическую победу.

Стоящее Украинец Лень набрал 4 очка в поражении от Мемфиса: видео

Торонто – Детройт 109:129 (37:43, 23:26, 20:29, 25:31)

Свое время на паркете в футболке Детройта получил и украинский легионер Святослав Михайлюк. Атакующий защитник отыграл 36 минут 47 секунд. За это время украинец успел набрать 17 очков, сделать 4 подбора и 1 передачу. Также запомнился 2 перехватами, 3 персональными фолами и 4 потерями мяча.

Такая удачная игра украинца позволила ему стать четвертым в составе Детройта по результативности. Несмотря на поражение Торонто лучшим игроком матча стал баскетболист хозяев Норман Пауэлл – 36 пунктов, 5 подборов и 1 передача.

Благодаря победе клубу Михайлюка удалось прервать серию из поражений. Для них эта доблесть стала лишь 10-й при 25 поражениях. Они далее продолжаю замыкать таблицу Восточной конференции. Их соперник Торонто с 17 победами идет 6-м.

Следующую встречу Детройт проведет уже 5 марта на выезде против Нью-Йорка.

Торонто – Детройт видеообзор