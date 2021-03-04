У ніч з 3 на 4 березня Детройт на виїзді зіграв проти Торонто у регулярному чемпіонаті НБА. Гості зі Святославом Михайлюком здобули впевнену перемогу.

Баскетболістам Детройта потрібно було перемагати у цій зустрічі, щоб перервати серію з поразок, яка тривала вже протягом трьох матчів. Весь поєдинок гості переважали Торонто та у підсумку здобули логічну перемогу.

Варте уваги Українець Лень набрав 4 очки в поразці від Мемфіса: відео

Торонто – Детройт 109:129 (37:43, 23:26, 20:29, 25:31)

Свій час на паркеті у футболці Детройта отримав й український легіонер Святослав Михайлюк. Атакувальний захисник відіграв 36 хвилин 47 секунд. За цей час українець встиг набрати 17 очок, зробити 4 підбирання та 1 передачу. Також запам'ятався 2 перехопленнями, 3 персональними фолами та 4 втратами м'яча.

Така вдала гра українця дозволила йому стати четвертим у складі Детройта за результативністю. Попри поразку Торонто найкращим гравцем матчу став баскетболіст господарів Норман Пауелл – 36 пунктів, 5 підбирань та 1 передача.

Завдяки перемозі клубу Михайлюка вдалось перервати серію з поразок. Для них ця звитяга стала лише 10-ю при 25 поразках. Вони далі продовжую замикати таблицю Східної конференції. Їх суперник Торонто з 17 перемогами йде 6-м.

Наступну зустріч Детройт проведе вже 5 березня на виїзді проти Нью-Йорка.

Торонто – Детройт відеоогляд