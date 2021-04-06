Оклахома Михайлюка та Вашингтон Леня провели матчі в НБА. Клуби українських баскетболістів зазнали чергових поразок.

Вашингтон був близький до успіху у матчі проти Торонто. Лише три очки відділили клуб Олексія Леня від перемоги.

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Торонто – Вашингтон 103:101 (19:28, 32:33, 24:25, 28:15)

Протягом усього матчу гості володіли перевагою, але невдала гра в останній чверті дозволила Торонто перемогти. Свій час на паркеті отримав Лень. Українець зіграв 39 хвилин 14 секунд. За цей час українець набрав 13 очок, зробив 8 підбирань, 4 блок-шоти, 3 втрати м'яча та 4 персональні фоли.

Навіть така результативність не дозволила його команді святкувати успіх. Після цієї зустрічі чорна серію з поразок у Вашингтона складає вже 4 поєдинки. Зараз клуб йде 13-м серед 15 команд Східної конференції.

У ніч з 5 на 6 квітня свій матч зіграла Оклахома Святослава Михайлюка.

Торонто – Вашингтон відеоогляд

Оклахома – Детройт 108:132 (19:30, 28:28, 30:35, 31:39)

Лише у другій чверті господарі змогли дати гідний бій супернику. Усі інші залишились за гостями. Оклахома вслід за Вашингтоном зазнала поразки. Михайлюк провів у футболці господарів 26 хвилин 11 секунд та став одним із найкращих гравців матчу у складі обох команд.

Святослав набрав 17 очок, зробив 3 підбирання та 2 передачі, також 4 перехоплення та 1 втрата м'яча. Українець став третім за ефективністю у зустрічі.

Після 20-ї поразки у сезоні Оклахома перебуває на 13 позиції у таблиці західної конференції.

Наступний матч Вашингтон зіграє 8 квітня на виїзді проти Орландо. Оклахома 7 квітня вийде на домашній майданчик проти Денвера.

Оклахома – Детройт відеоогляд матчу