Фенербахче сыграл первый четвертьфинальный матч плей-офф чемпионата Турции против Хатая. Украинская баскетболистка Алина Ягупова сделала большой вклад в победу команды.

Лишь в третьей четверти гости смогли перехватить инициативу, но этого было мало, чтобы победить Фенербахче. Клуб украинки во второй раз подряд победил Хатай.

Вот это да Фенербахче завершил сезон без поражений, Ягупова поразила Турцию

Фенербахче – Хатай 85:64 (21:17, 25: 9, 20:25, 19:13)

Украинская баскетболистка Алина Ягупова провела на площадке 30 минут 3 секунды. За это время легионерка из Украины набрала 27 очков, сделала 10 подборов и 8 передач. Также запомнилась 2 перехватами и 1 потерей мяча.

Ягупова реализовала за полученное время половину дальних бросков – 5 из 10-ти. К слову, украинка является одной из лучших в турецком чемпионате. Именно Алина помогла Фенербахче получить в сезоне 26 победу в 26 матчах.

Ответный матч состоится 30 марта в 16:00.