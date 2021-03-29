Фенербахче зіграв перший чвертьфінальний матч плей-офф чемпіонату Туреччини проти Хатаю. Українська баскетболістка Аліна Ягупова зробила великий внесок у перемогу команди.

Лише у третій чверті гості змогли перехопити ініціативу, але цього було замало, щоб перемогти Фенербахче. Клуб українки вдруге поспіль переміг Хатай.

Оце так Фенербахче завершив сезон без поразок, Ягупова вразила Туреччину

Фенербахче – Хатай 85:64 (21:17, 25:9, 20:25, 19:13)

Українська баскетболістка Аліна Ягупова провела на майданчику 30 хвилин 3 секунди. За цей час легіонерка з України набрала 27 очок, зробила 10 підбирань та 8 передач. Також запам'яталась 2 перехопленнями та 1 втратою м'яча.

Ягупова реалізувала за отриманий час половину дальніх кидків – 5 з 10-ти. До слова, українка є однією з найкращих у турецькому чемпіонаті. Саме Аліна допомогла Фенербахче здобути у сезоні 26 перемогу у 26 матчах.