Результативная игра украинца Михайлюка не помогла его команде победить в НБА: видео
Украинский защитник Детройт Пистонс Святослав Михайлюк показал результативный баскетбол в матче регулярного сезона НБА против Нью-Йорк Никс, но его команда все равно проиграла со счетом 104:114.
Источник:24 канал
Нью-Йорк – Детройт 114:104 (33:27, 26:19, 34:28, 21:30)
К слову Результативность Михайлюка принесла юбилейную победу Детройту в НБА
23-летний баскетболист вышел в старте в матче с Нью-Йорк Никс и за это время набрал 11 очков (4-10 из игры, 3-8 трехочковые), сделал 3 подбора и 2 перехвата, а также отдал 5 передач.
Святослав Михайлюк в двух мартовских матчах в среднем за игру набирает по 14,0 очка, 3,5 подбора и 3,0 ассиста.
Детройт потерпел уже 26-е поражение в 36 матчах и продолжает оставаться на последнем месте Восточной конференции.
Нью-Йорк – Детройт видеообзор
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