Украинский защитник Детройт Пистонс Святослав Михайлюк показал результативный баскетбол в матче регулярного сезона НБА против Нью-Йорк Никс, но его команда все равно проиграла со счетом 104:114.

Нью-Йорк – Детройт 114:104 (33:27, 26:19, 34:28, 21:30)

К слову Результативность Михайлюка принесла юбилейную победу Детройту в НБА

23-летний баскетболист вышел в старте в матче с Нью-Йорк Никс и за это время набрал 11 очков (4-10 из игры, 3-8 трехочковые), сделал 3 подбора и 2 перехвата, а также отдал 5 передач.

Святослав Михайлюк в двух мартовских матчах в среднем за игру набирает по 14,0 очка, 3,5 подбора и 3,0 ассиста.

Детройт потерпел уже 26-е поражение в 36 матчах и продолжает оставаться на последнем месте Восточной конференции.

К слову. Другой украинец Алексей Лень не получил игровых минут в матче Вашингтона и Клипперс. Команда Леня победила со счетом 119:117.

Нью-Йорк – Детройт видеообзор