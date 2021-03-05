Український захисник Детройт Пістонс Святослав Михайлюк показав результативний баскетбол в матчі регулярного сезону НБА проти Нью-Йорк Нікс, але його команда все одно програла з рахунком 104:114.

Нью-Йорк – Детройт 114:104 (33:27, 26:19, 34:28, 21:30)

До слова Результативність Михайлюка принесла ювілейну перемогу Детройту в НБА

23-річний баскетболіст вийшов у старті в матчі з Нью-Йорк Нікс і за цей час набрав 11 очок (4-10 з гри, 3-8 триочкові), зробив 3 підбирання та 2 перехоплення, а також віддав 5 передач.

Святослав Михайлюк у двох березневих матчах в середньому за гру набирає по 14,0 очка, 3,5 підбору і 3,0 асиста.

Детройт зазнав вже 26-ї поразки в 36 матчах і продовжує залишатися на останньому місці Східної конференції.

До слова. Інший українець Олексій Лень не отримав ігрових хвилин в матчі Вашингтона і Кліпперс. Команда Леня перемогла з рахунком 119:117.

Нью-Йорк – Детройт відеоогляд