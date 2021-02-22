Судья удалил с площадки ветерана НБА за то, что тот бросил в него мяч: видео курьеза
В матче между Нью-Орлеан Пеликанс и Бостон Селтикс произошел несколько курьезный эпизод. Судья удалил 36-летнего атакующего защитника хозяев.
Источник:24 канал
Американский баскетболист Нью-Орлеана Джей Джей Редик провел в матче 17 минут 52 секунды и с конфликтом покинул площадку из-за удаления.
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Абсурдное удаление
Атакующий защитник сфолил на сопернике. Баскетболист сразу бросил мяч в сторону судьи. Но арбитру почему-то не понравилось это, поэтому он дал Редику второй технический фол, который привел к удалению игрока хозяев.
За проведенное время в поединке баскетболист из США набрал лишь 4 очка, сделал один подбор, три передачи и три персональных фола.
Вторую четверть хозяева полностью провалили. Однако хорошая игра во всех остальных четвертях позволила одержать победу Нью-Орлеану – 120:115 (28:30, 19:33, 27:24, 34:21, 12:7). Эта победа стала для команды уже 12-й в сезоне при 17 поражениях. Такой показатель позволяет Нью-Орлеану занимать лишь 11 место среди 15 команд в Западной конференции.
Интересно, что Редик выступает за команду с июля 2019 года.
Видео удаления Редика
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