В матче между Нью-Орлеан Пеликанс и Бостон Селтикс произошел несколько курьезный эпизод. Судья удалил 36-летнего атакующего защитника хозяев.

Американский баскетболист Нью-Орлеана Джей Джей Редик провел в матче 17 минут 52 секунды и с конфликтом покинул площадку из-за удаления.

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Абсурдное удаление

Атакующий защитник сфолил на сопернике. Баскетболист сразу бросил мяч в сторону судьи. Но арбитру почему-то не понравилось это, поэтому он дал Редику второй технический фол, который привел к удалению игрока хозяев.

За проведенное время в поединке баскетболист из США набрал лишь 4 очка, сделал один подбор, три передачи и три персональных фола.

Вторую четверть хозяева полностью провалили. Однако хорошая игра во всех остальных четвертях позволила одержать победу Нью-Орлеану – 120:115 (28:30, 19:33, 27:24, 34:21, 12:7). Эта победа стала для команды уже 12-й в сезоне при 17 поражениях. Такой показатель позволяет Нью-Орлеану занимать лишь 11 место среди 15 команд в Западной конференции.

Интересно, что Редик выступает за команду с июля 2019 года.

Видео удаления Редика