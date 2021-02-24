В ночь с 23 на 24 февраля Детройт сыграл второй подряд матч на выезде против Орландо в НБА. Клубу баскетболиста Святослава Михайлюка удалось взять реванш у хозяев.

Баскетболисты Детройта агрессивно начали поединок, но хозяевам удалось навязать свою игру. Однако гости таки смогли взять реванш – 93:105 (24:34, 27:19, 14:26, 28:26).

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Мощная игра Детройта

В стартовой пятерке впервые вышел украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк. Баскетболист провел на площадке 21 минуту 46 секунд. За это время игрок набрал 9 очков, сделал 3 подбора и такое же количество передач. Также совершил один блок-шот, три потери мяча и один перехват.

Украинец снова стал шестым по результативности в составе Детройта. Лучшим игроком встречи стал Ли, который набрал 21 очко и 3 подбора.

Эта победа стала для клуба Михайлюка уже 9-й в сезоне при 22 поражениях. Детройт занимает последнюю 15 строчку в Восточной конференции.

В следующем матче Детройт будет принимать Нью-Орлеан. Встреча состоится 25 февраля.

Интересно, что в предыдущем матче Детройт уступил Орландо со счетом 105:96 (28:26, 28:22, 27:28, 22:20). Тогда Михайлюк провел невыразительный поединок, набрав 6 очков.

Орландо – Детройт видеообзор