Украинские клубы узнали соперников в третьем раунде квалификации Лиги Европы
В понедельник, 22 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2024/2025. Украинские клубы узнали своих соперников.
Мероприятие началось в 14:00 (по Киеву) в швейцарском Ньоне. В этом раунде принимают участие 26 команд, сообщает 24 Канал.
Читайте также Сначала нужно пройти Партизан: Динамо узнало потенциального соперника в Лиге чемпионов
Результаты жеребьевки для Украины
Свой путь с третьего этапа квалификации в Лиге Европы начнет криворожский Кривбасс. Он заслужил это право благодаря завоеванию "бронзы" в УПЛ-2023/2024.
Также вступить в борьбу с этого раунда квалификации Лиги Европы может киевское Динамо. Это произойдет, если "бело-синие" вылетят от Партизана в Лиге чемпионов.
По результату жеребьевки, соперником команды Юрия Вернидуба стала Виктория Пльзень. Киевляне же или Партизан сыграют против неудачника пары второго раунда квалификации Лиги чемпионов – Лугано (Швейцария) / Фенербахче (Турция).Справка. Поединки третьего этапа квалификации Лиги Европы состоятся 8 и 15 августа.
Все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
- Мальме / Клаксвик – ПАОК / Борац
- Санта-Колома / Митьюлланд – Буде-Глимт / РФС
- Теле / Слован – Шемрок Роверс / Спарта Прага
- Паневежис / Ягеллония – ФКСБ / Маккаби Тель-Авив
- АПОЭЛ / Петрокуб – Ференцварош / ТНП
- Лудогорец / Динамо Минск – Линкольн Ред Импс / Карабах
- Динамо Киев / Партизан – Лугано / Фенербахче
- Мольде / Силькеборг – Килмарнок / Серкль Брюгге
- Панатинаикос / Ботев – Аякс / Войводина
- Ружомберок / Трабзонспор – Висла Краков / Рапид Вена
- Брага / Маккаби Петах-Тиква – Сервет
- Корвинул / Риека – Шериф / Эльфсборг
- Кривбасс – Виктория