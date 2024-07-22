Украинские клубы узнали соперников в третьем раунде квалификации Лиги Европы

22 июля 2024, 15:14
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В понедельник, 22 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы-2024/2025. Украинские клубы узнали своих соперников.

Мероприятие началось в 14:00 (по Киеву) в швейцарском Ньоне. В этом раунде принимают участие 26 команд, сообщает 24 Канал.

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Результаты жеребьевки для Украины

Свой путь с третьего этапа квалификации в Лиге Европы начнет криворожский Кривбасс. Он заслужил это право благодаря завоеванию "бронзы" в УПЛ-2023/2024.

Также вступить в борьбу с этого раунда квалификации Лиги Европы может киевское Динамо. Это произойдет, если "бело-синие" вылетят от Партизана в Лиге чемпионов.

По результату жеребьевки, соперником команды Юрия Вернидуба стала Виктория Пльзень. Киевляне же или Партизан сыграют против неудачника пары второго раунда квалификации Лиги чемпионов – Лугано (Швейцария) / Фенербахче (Турция).

Справка. Поединки третьего этапа квалификации Лиги Европы состоятся 8 и 15 августа.

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

  • Мальме / Клаксвик – ПАОК / Борац
  • Санта-Колома / Митьюлланд – Буде-Глимт / РФС
  • Теле / Слован – Шемрок Роверс / Спарта Прага
  • Паневежис / Ягеллония – ФКСБ / Маккаби Тель-Авив
  • АПОЭЛ / Петрокуб – Ференцварош / ТНП
  • Лудогорец / Динамо Минск – Линкольн Ред Импс / Карабах
  • Динамо Киев / Партизан – Лугано / Фенербахче
  • Мольде / Силькеборг – Килмарнок / Серкль Брюгге
  • Панатинаикос / Ботев – Аякс / Войводина
  • Ружомберок / Трабзонспор – Висла Краков / Рапид Вена
  • Брага / Маккаби Петах-Тиква – Сервет
  • Корвинул / Риека – Шериф / Эльфсборг
  • Кривбасс – Виктория
Автор: Денис Іваненко