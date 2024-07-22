Захід розпочався о 14:00 (за Києвом) у швейцарському Ньоні. У цьому раунді беруть участь 26 команд, повідомляє 24 Канал.

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Результати жеребкування для України

Свій шлях з третього етапу кваліфікації у Лізі Європи розпочне криворізький Кривбас. Він заслужив на це право завдяки здобуттю "бронзи" в УПЛ-2023/2024.

Також вступити в боротьбу з цього раунду кваліфікації Ліги Європи може київське Динамо. Це станеться, якщо "біло-сині" вилетять від Партизана в Лізі чемпіонів.

За результатом жеребкування, суперником команди Юрія Вернидуба стала Вікторія Пльзень. Кияни ж або Партизан зіграють проти невдахи пари другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів – Лугано (Швейцарія) / Фенербахче (Туреччина).

Всі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи

  • Мальме / Клаксвік – ПАОК / Борац
  • Санта-Колома / Мітьюлланд – Буде-Глімт / РФС
  • Теле / Слован – Шемрок Роверс / Спарта Прага
  • Паневежис / Ягеллонія – ФКСБ / Маккабі Тель-Авів
  • АПОЕЛ / Петрокуб – Ференцварош / ТНП
  • Лудогорець / Динамо Мінськ – Лінкольн Ред Імпс / Карабах
  • Динамо Київ / Партизан – Лугано / Фенербахче
  • Мольде / Сількеборг – Кілмарнок / Серкль Брюгге
  • Панатинаїкос / Ботєв – Аякс / Войводіна
  • Ружомберок / Трабзонспор – Вісла Краків / Рапід Відень
  • Брага / Маккабі Петах-Тіква – Сервет
  • Корвінул / Рієка – Шериф / Ельфсборг
  • Кривбас – Вікторія