Захід розпочався о 14:00 (за Києвом) у швейцарському Ньоні. У цьому раунді беруть участь 26 команд, повідомляє 24 Канал.

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Результати жеребкування для України

Свій шлях з третього етапу кваліфікації у Лізі Європи розпочне криворізький Кривбас. Він заслужив на це право завдяки здобуттю "бронзи" в УПЛ-2023/2024.

Також вступити в боротьбу з цього раунду кваліфікації Ліги Європи може київське Динамо. Це станеться, якщо "біло-сині" вилетять від Партизана в Лізі чемпіонів.

За результатом жеребкування, суперником команди Юрія Вернидуба стала Вікторія Пльзень. Кияни ж або Партизан зіграють проти невдахи пари другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів – Лугано (Швейцарія) / Фенербахче (Туреччина).

Довідка. Поєдинки третього етапу кваліфікації Ліги Європи відбудуться 8 та 15 серпня.

Всі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи