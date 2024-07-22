Мероприятие началось в 14:00 (по Киеву) в швейцарском Ньоне. В этом раунде принимают участие 26 команд, сообщает 24 Канал.

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Результаты жеребьевки для Украины

Свой путь с третьего этапа квалификации в Лиге Европы начнет криворожский Кривбасс. Он заслужил это право благодаря завоеванию "бронзы" в УПЛ-2023/2024.

Также вступить в борьбу с этого раунда квалификации Лиги Европы может киевское Динамо. Это произойдет, если "бело-синие" вылетят от Партизана в Лиге чемпионов.

По результату жеребьевки, соперником команды Юрия Вернидуба стала Виктория Пльзень. Киевляне же или Партизан сыграют против неудачника пары второго раунда квалификации Лиги чемпионов – Лугано (Швейцария) / Фенербахче (Турция).

Справка. Поединки третьего этапа квалификации Лиги Европы состоятся 8 и 15 августа.

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы