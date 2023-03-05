18-летняя украинская биатлонистка, несмотря на бешеный ветер, неплохо справилась на огневом рубеже. На первых трех стрельбах Меркушина-младшая промахнулась по одному разу, а вот последняя четвертая стрельба была в исполнении Александры безупречной – 5 из 5 и в итоге почетное третье место в "индивидуалке", пишет 24 канал.

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Победительницей индивидуальной гонки стала немка Юлия Кинк, которая финишировала с двумя промахами.

"Серебро" чемпионата мира-2023 среди юниоров добыла представительница Швейцарии Алессиа Лаагер, которая из тройки призерок меньше всего промахнулась на огневом рубеже - один выстрел в "молоко" из 20 мишеней.

Другая украинка Елена Огородная заехала в топ-10. Биатлонистка закрыла 19 из 20 мишеней и финишировала седьмой. В шаге от цветочной церемонии.

Дела у двух других наших представительниц шли не столь ярко. Ксения Приходько и Мария Голоборода отличились плохой стрельбой и финишировали в пятом и шестом десятках "индивидуалки".

Призерки "индивидуалки" ЮЧС-2023

1. Юлия Кинк (Германия, 1+0+0+1) 32:23,8

2. Алессиа Лаагер (Швейцария, 1+0+0+0) +59,8

3. Александра Меркушина (Украина, 1+1+1+0) +1:10,2

...

7. Елена Огородная (0+1+0+0) +1:33,5

46. Ксения Приходько (2+1+2+1) +6:40,7

54. Мария Голоборода (1+3+0+1) +7:49,9

5 марта за награды в "индивидуалке" на ЮЧС-2023 сразятся ребята. Украина будет представлена в следующем составе – Егор Макаренко (№3), Богдан Борковский (№53) и Михаил Хмель (№70).

