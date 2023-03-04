В воскресенье, 5 марта, в чешском Нове-Место пройдут смешанные эстафета седьмого этапа Кубка мира по биатлону. На соревнованиях присутствует и сборная Украины.

По теме 13-я победа Йоханнеса Бьо на этапах Кубка Мира: результат персьюта в Новое-Место

Наша команда объявила состав на турнир в Чехии. К сожалению, участие в эстафетах не сможет принять капитан нашей команды Дмитрий Пидручный. Спортсмен пропустил гонку преследования из-за проблем с горлом и продолжает лечение.

Таким образом, в украинский квартет на смешанную эстафету попали Елена Белосюк, Юлия Джима, Артем Прима и Антон Дудченко. В свою очередь, в одиночной смешанной эстафете примут участие Анастасия Меркушина и Богдан Цимбал.

Читайте также Юные украинские биатлонисты завоевали бронзу на юниорском чемпионате мира

Следует отметить, что соревнования пропустят звездные норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё, получившие положительные тесты на коронавирус. Также не примет участие француз Кантен Фийон-Майе. Смешанная эстафета начнется в 12:30 по киевскому времени, а одиночная – в 16:15.

Интересно знать. Именно в одиночной смешанной эстафете сборная Украины завоевала последнюю медаль на Кубке мира по биатлону. В сезоне 2021-2022 на этапе в Обергофе Артем Тищенко и Дарья Блашко получили "бронзу".