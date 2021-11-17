Результат матча с Украиной несправедливый, – тренер Боснии и Герцеговины

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился мыслями после поражения от Украины (0:2) в матче 10-го тура группового раунда отбора ЧМ-2022.

Этот отбор стал самым неудачным для Боснии и Герцеговины в истории независимости. Никогда раньше "драконы" не набирали так мало очков. До сих пор самым плохим показателем был отбор на ЧМ-2002, в котором "драконы" набрали 8 очков.

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"Сегодня мы провели неплохую игру. По моему мнению, Босния и Герцеговина не должна была уступать сопернику со счетом 0:2. У нас были свои возможности. Считаю, что результат встречи несправедливый. Да, у нас были ошибки, но были и хорошие отрезки", – заявил Петев.

Босния и Герцеговина – Украина: главные события