Результат матча с Украиной несправедливый, – тренер Боснии и Герцеговины
Источник:УАФ
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился мыслями после поражения от Украины (0:2) в матче 10-го тура группового раунда отбора ЧМ-2022.
Этот отбор стал самым неудачным для Боснии и Герцеговины в истории независимости. Никогда раньше "драконы" не набирали так мало очков. До сих пор самым плохим показателем был отбор на ЧМ-2002, в котором "драконы" набрали 8 очков.
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"Сегодня мы провели неплохую игру. По моему мнению, Босния и Герцеговина не должна была уступать сопернику со счетом 0:2. У нас были свои возможности. Считаю, что результат встречи несправедливый. Да, у нас были ошибки, но были и хорошие отрезки", – заявил Петев.
Босния и Герцеговина – Украина: главные события
- Сборная Украины по-прежнему будет бороться за выход на чемпионат мира. Пазл сложился. Мы обыграли Боснию, а Франция выиграла у Финляндии – 2:0.
- Хотя первый тайм добавил седые волосы украинским фанатам. Очень безжизненная игра без остроты в атаке.
- А в защите провал на 45-й минуте. И просто невероятный сейв Георгия Бущана. Вратарь спас нашу команду после удара головой Хаджикадунича. Мяч попал в стойку, но никто не успел его добить в сетку.
- После перерыва нам удался быстрый гол. Цыганков прострелил на Ярмоленко, тот не смог пробить, но успел Зинченко и отправил мяч в пустые ворота.
- Затем снова был суперсейв Бущана. А добил боснийцев Артем Довбик, который реализовал выход с глазу на глаз.