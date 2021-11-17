Цей відбір став найневдалішим для Боснії та Герцеговини за історію незалежності. Ніколи раніше "дракони" не набирали так мало очок. Досі найгіршим показником був відбір на ЧС-2002, у якому "дракони" набрали 8 очок.

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"Сьогодні ми провели непогану гру. На мою думку, Боснія і Герцеговина не повинна була поступатися супернику з рахунком 0:2. Ми мали свої нагоди. Вважаю, що результат зустрічі несправедливий. Так, у нас були помилки, але були й добрі відрізки", – заявив Петєв.

Боснія і Герцеговина – Україна: головні події