Цей відбір став найневдалішим для Боснії та Герцеговини за історію незалежності. Ніколи раніше "дракони" не набирали так мало очок. Досі найгіршим показником був відбір на ЧС-2002, у якому "дракони" набрали 8 очок.
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"Сьогодні ми провели непогану гру. На мою думку, Боснія і Герцеговина не повинна була поступатися супернику з рахунком 0:2. Ми мали свої нагоди. Вважаю, що результат зустрічі несправедливий. Так, у нас були помилки, але були й добрі відрізки", – заявив Петєв.
Боснія і Герцеговина – Україна: головні події
- Збірна України продовжуватиме боротися за вихід на чемпіонат світу. Пазл склався. Ми обіграли Боснію, а Франція виграла у Фінляндії – 2:0.
- Хоча перший тайм додав сивого волосся українським фанатам. Дуже млява гра без гостроти в атаці.
- А у захисті провал на 45-й хвилині. І просто неймовірний сейв Георгія Бущана. Воротар врятував нашу команду після удару головою Хаджикадуніча. М'яч потрапив у стойку, але ніхто не встиг його добити в сітку.
- Після перерви нам удався швидкий гол. Циганков прострілив на Ярмоленка, той не зміг пробити, але приспів Зінченко і відправив м'яч у порожні ворота.
- Потім знову був суперсейв Бущана. А добив боснійців Артем Довбик, який реалізував вихід віч-на-віч.