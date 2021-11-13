Еще один "прокол" Хэмилтона
Болид Льюиса Хэмилтона не прошел проверку после квалификации. Машина британского гонщика не отвечала регламенту Формулы-1.
Достойно внимания Интрига обостряется: Хэмилтон получил штраф перед гран-при Бразилии
Сессия успешно завершилась для британца – Хэмилтон стал первым, опередив Макса Ферстаппена и Валттери Боттаса. Но вот после этого начался ужасный сон для британца. Параметры заднего крыла не соответствовали требованиям регламента – расстояние между ними более 85 разрешенных миллиметров.
Пилоту вынесли жесткое наказание – дисквалификация протокола квалификации и старт спринта с последнего 20-го места. После такого решения с лидерской позиции стартует его прямой конкурент Ферстаппен.
Стартовые позиции после дисквалификации / Фото twitter.com/F1
Ранее получил еще и штраф
- Перед стартом гран-при Бразилии Хэмилтон получил штраф. Замена двигателя привела к плохим последствиям для британца.
- Пилот Mercedes получил штраф в виде минус 5 позиций по итогам спринта.