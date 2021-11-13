Еще один "прокол" Хэмилтона

Болид Льюиса Хэмилтона не прошел проверку после квалификации. Машина британского гонщика не отвечала регламенту Формулы-1.

Достойно внимания Интрига обостряется: Хэмилтон получил штраф перед гран-при Бразилии

Сессия успешно завершилась для британца – Хэмилтон стал первым, опередив Макса Ферстаппена и Валттери Боттаса. Но вот после этого начался ужасный сон для британца. Параметры заднего крыла не соответствовали требованиям регламента – расстояние между ними более 85 разрешенных миллиметров.

Пилоту вынесли жесткое наказание – дисквалификация протокола квалификации и старт спринта с последнего 20-го места. После такого решения с лидерской позиции стартует его прямой конкурент Ферстаппен.



Стартовые позиции после дисквалификации / Фото twitter.com/F1

Ранее получил еще и штраф