Хэмилтон потерял позиции на старте гран-рри Бразилии
После победы на гран-при Мексики Ферстаппен опережает Хэмилтона на 19 очков. В течение 12 – 14 ноября состоится гран-при Бразилии, где традиционно лучше выступает за Red Bull.
Стоящее Российский гонщик Формулы-1 попал в скандал в ночном клубе: видео
Перед гонкой стало известно, что Хэмилтон получит новый мотор. Очередная замена двигателя на болиде Хэмилтона означает штраф для британского пилота.
Гонщик Mercedes получил пенальти в виде потери 5-и позиций на стартовой решетке. Таким образом, в лучшем случае Хэмилтон будет стартовать шестым в гонке, если 13 ноября выиграет спринт-квалификацию.
Кто выиграл предыдущие спринты
В сезоне-2021 состоялись два спринта. На гран-при Великобритании победу в спринте одержал Макс Ферстаппен.
Следом за ним финишировали Льюис Хэмилтон и его партнер по команде Валттери Боттас.
Следующий спринт состоялся на гран-при Италии. На этот раз победил Боттас, за которым финишировали Макс Ферстаппен и гонщик McLaren Даниэль Риккардо.