Ще один "прокол" Хемілтона

Болід Льюїса Хемілтона не пройшов перевірку після кваліфікації. Машина британського гонщика не відповідала регламенту Формули-1.

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Сесія вдало завершилась для британця – Хемілтон став першим, випередивши Макса Ферстаппена та Валттері Боттаса. Але от після розпочався жахливий сон для британця. Параметри заднього крила не відповідали вимог регламенту – відстань між ними понад 85 дозволених міліметрів.

Пілоту винесли жорстке покарання – дискваліфікація із протоколу кваліфікації та старт спринту з останнього 20-го місця. Після такого рішення з лідерської позиції стартуватиме його прямий конкурент Ферстаппен.



Стартові позиції після дискваліфікації / Фото twitter.com/F1

Раніше отримав ще й штраф