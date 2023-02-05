Цуренко стала вице-чемпионкой Thailand Open, проиграв в финале третьей ракетке Китая

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выиграть престижный турнир WTA 250 в Хуахине. В решающем поединке украинка уступила китаянке Чжу Линь.

Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) 0:2 (4:6, 4:6)

В Хуахине (Таиланд) завершился теннисный турнир WTA 250. В финальном поединке украинские болельщики возлагали надежды на успешное выступление Леси Цуренко, которая на предыдущей стадии ярко победила фаворитку.

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Впрочем, украинка не смогла продолжить свою беспроигрышную серию на турнире. В первом сете Цуренко первой сделала брейк и повела в счете 2-0. Однако китаянка сумела сравнять счет и в итоге выиграть сет 6:4.

Второй сет Чжу Линь выиграла с тем же счётом 6:4. В общей сложности матч длился 1 час 46 минут. За это время Цуренко совершила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из 14.

Thailand Open – WTA 250. Финал.

Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) 4:6, 4:6

Таким образом, Леся Цуренко стала вицечемпионкой Thailand Open. Для 33-летней теннисистки это был шестой финал на уровне WTA. Украинка второй раз подряд уступила решающий матч.

Китаянка Чжу Линь впервые стала победительницей соревнований такого уровня.

Видео победы Чжу Линь над Цуренко