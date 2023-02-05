Цуренко стала вице-чемпионкой Thailand Open, проиграв в финале третьей ракетке Китая
Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выиграть престижный турнир WTA 250 в Хуахине. В решающем поединке украинка уступила китаянке Чжу Линь.
Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) 0:2 (4:6, 4:6)
В Хуахине (Таиланд) завершился теннисный турнир WTA 250. В финальном поединке украинские болельщики возлагали надежды на успешное выступление Леси Цуренко, которая на предыдущей стадии ярко победила фаворитку.
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Впрочем, украинка не смогла продолжить свою беспроигрышную серию на турнире. В первом сете Цуренко первой сделала брейк и повела в счете 2-0. Однако китаянка сумела сравнять счет и в итоге выиграть сет 6:4.
Второй сет Чжу Линь выиграла с тем же счётом 6:4. В общей сложности матч длился 1 час 46 минут. За это время Цуренко совершила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из 14.
Thailand Open – WTA 250. Финал.
- Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) 4:6, 4:6
Таким образом, Леся Цуренко стала вицечемпионкой Thailand Open. Для 33-летней теннисистки это был шестой финал на уровне WTA. Украинка второй раз подряд уступила решающий матч.
Китаянка Чжу Линь впервые стала победительницей соревнований такого уровня.